80% победивших рак женщин способны рожать
Исследование показало, что 80% женщин, победивших рак и желающих стать матерями, успешно производят на свет ребёнка в течение следующего года после выздоровления. Это очень приятные новости для большого количества людей.
За последние 20 лет онкофертильность стала одной из специальностей, которые приобретают всё большую актуальность. Сегодня выживаемость после рака составляет, в целом, свыше 80%, хотя, конечно, всё это зависит от вида опухоли и её стадии. Однако вместе с тем отмечается и рост гинекологических опухолей среди людей репродуктивного возраста, причём ещё в детском периоде.
Также по экспоненте увеличивается заболеваемость раком толстой кишки и лёгких из-за увеличения числа курящих женщин. Растёт и средний возраст первородящих матерей, в некоторых странах Европы он уже достиг 32 лет. А это означает, что возраст беременности и возраст риска опухолей всё более совпадают. Исследование испанских учёных показало, что более 80% женщин, успешно победивших рак, рожают здоровых детей в течение следующего года после выздоровления, если они ставят себе такую цель.
Если накануне лечение рака были приняты соответствующие меры по сохранению фертильности вроде заморозки яйцеклеток и сперматозоидов, то более 50% пациентов будут иметь собственных биологических детей. Авторы исследования считают крайне важным полученные результаты. Пациентам обязательно важно, чтобы кто-то сказал им: мечты о материнстве вполне реальны, и от них не следует отказываться. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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