Тромбы: предупреждающие признаки «липкой крови»
Липкая, густая кровь, иначе известная как гиперкоагуляция, подвергает организм повышенному риску образования тромбов, а также препятствует доставке кислорода и питательных веществ к тканям и клеткам.
Одной из основных причин липкой крови является полицитемия — хроническое заболевание, при котором увеличивается содержание эритроцитов (красных кровяных телец) в крови. У 70% пациентов изменяется количество тромбоцитов и лейкоцитов в большую сторону.
Это вызывает различные осложнения (тромбозы), в том числе инфаркты, инсульты. Как правило, вначале заболевшие чувствуют себя хорошо, а изменения в анализе крови находят случайно. Симптомы болезни появляются позже.
Некоторые люди при полицитемии вообще не испытывают никаких признаков, что подвергает их большому риску, поскольку они не заботятся о профилактике.
Симптомы полицитемии:
- головные боли
- помутнение зрения
- покраснение кожи на лице, руках и ногах
- чувство усталости
- высокое кровяное давление
- приступы головокружения.
Полицитемия также может привести к дискомфорту в желудке и таким проблемам, как носовые кровотечения и кровоподтеки. Состояние может обостриться после принятия ванны или душа: появляется зуд.
Примеры осложнений этого состояния включают тромбоэмболию легочной артерии, при которой происходит закупорка кровеносного сосуда, переносящего кровь от сердца к легким.
Другим осложнением может быть развитие тромбоза глубоких вен, при котором в ноге происходит закупорка кровеносных сосудов.
Предупреждающие признаки тромбоэмболии легочной артерии:
- Боль, отек, покраснение и болезненность в одной из конечностей
- Сильная боль в пораженной области
- Теплая кожа в области сгустка
- Одышка
- Боль в груди или верхней части спины
- Кашель с кровью
- Головокружения.
Что вызывает полицитемию?
- Избыточный вес
- Курение
- Злоупотребление алкоголем
- Прием мочегонных средств
Полицитемия может быть результатом обезвоживания, поэтому простое употребление большего количества воды может помочь. То есть если вы похудеете, начнете вести здоровый образ жизни, то состояние улучшиться. Это явная полицитемия.
Если анализы крови показывают, что организм вырабатывает слишком много красных кровяных телец, то это истинная полицитемия. В этом случае существует проблема с клетками, вырабатываемыми костным мозгом, которые становятся эритроцитами.
Этот подтип заболевания считается редким и обычно вызывается мутацией в гене JAK2. Пораженные клетки костного мозга также могут развиваться в другие клетки, обнаруженные в крови, говорится в исследовании NHS. Это означает, что у людей с истинной полицитемией может быть аномально высокое количество как тромбоцитов, так и лейкоцитов.
Хотя это состояние вызвано генетическим изменением, оно обычно не передается по наследству, и в большинстве случаев диагноз ставится после 60 лет.
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