Врач назвал 3 ощущения в ногах, которые могут сигнализировать о гипертонии

«В норме сосуды, несущие кровь от сердца к остальным частям тела, имеют гладкую внутреннюю оболочку. Они достаточно прочные и гибкие, чтобы проталкивать кровь через ваше тело. Высокое кровяное давление меняет это. Дополнительная сила крови может повредить клетки на внутренних стенках ваших артерий», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Когда приток крови к мышцам начинает препятствовать, люди, скорее всего, будут испытывать боль, ломоту и спазмы".

"Хотя может показаться, что это не серьезные проблемы сами по себе, они являются предшественниками потенциально смертельных заболеваний системы кровообращения", - добавляет Захарова.