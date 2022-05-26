Врач назвал 3 ощущения в ногах, которые могут сигнализировать о гипертонии
По оценкам, около трети взрослых людей во всем мире имеют высокое кровяное давление, что подвергает их ежедневному риску инсульта. Симптомы редко появляются на начальных стадиях, но прогрессирующее повреждение кровеносных сосудов может в конечном итоге вызвать симптомы. На этом этапе в ногах могут возникнуть три характерных ощущения.
Первыми симптомами высокого кровяного давления являются ранние утренние головные боли, носовые кровотечения, нерегулярный сердечный ритм, изменения зрения и шум в ушах.
В тяжелых случаях симптомы могут усиливаться, что приводит к усталости, рвоте, тошноте, спутанности сознания, беспокойству, боли в груди и мышечному тремору.
«В норме сосуды, несущие кровь от сердца к остальным частям тела, имеют гладкую внутреннюю оболочку. Они достаточно прочные и гибкие, чтобы проталкивать кровь через ваше тело. Высокое кровяное давление меняет это. Дополнительная сила крови может повредить клетки на внутренних стенках ваших артерий», - говорит врач общей практики Татьяна Захарова специально для МедикФорум.
Поскольку это давление редко может ослабнуть, оно может привести к разрыву гладкой внутренней подкладки. Это, в свою очередь, может сделать внутреннюю оболочку сосуда шероховатой, позволяя молекулам жира, перемещающимся с током крови, цепляться за нее. Стенки артерий, покрытые жировыми бляшками, могут уменьшить кровообращение в конечностях.
"Когда приток крови к мышцам начинает препятствовать, люди, скорее всего, будут испытывать боль, ломоту и спазмы".
Люди с подозрением на высокое кровяное давление должны также осмотреть свои голени на предмет изменений температуры или тона кожи. Иногда ослабленный пульс на ногах может вызывать жжение или онемение и покалывание.
Также могут возникнуть судороги после тренировки, поскольку повышенная потребность в кислороде не удовлетворяется.
"Хотя может показаться, что это не серьезные проблемы сами по себе, они являются предшественниками потенциально смертельных заболеваний системы кровообращения", - добавляет Захарова.
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