Микроинсульт является предвестником «полноценного» инсульта. Не игнорируйте эти признаки
Временное нарушение кровоснабжения головного мозга известно как транзиторная ишемическая атака (ТИА), также известная как микроинсульт.
Микроинсульт свидетельствует о недостатке кислорода, поступающего в мозг, и, хотя последствия могут быть кратковременными – и их легко пропустить, – это признак того, что на подходе самый настоящий инсульт.
Медики перечислили признаки микроинсульта при ТИА.
- Внезапная потеря чувствительности, онемение какой-либо части тела.
- Потеря координации, затруднения при ходьбе.
- Затруднения речи.
- Потеря памяти.
- Повышенная чувствительность к яркому свету и звукам.
- Беспричинная сильная головная боль.
К людям, которые считаются подверженными высокому риску инсульта, относятся диабетики и гипертоники.
ТИА - это предупреждение о том, что вы рискуете получить «полноценный» инсульт в ближайшем будущем.
Что вызывает микроинсульт?
Он возникает, когда блокируется один из кровеносных сосудов, снабжающих мозг кислородом и питательными веществами. Обычной причиной закупорки является сгусток крови.
Что вызывает образование тромба?
Когда артерии сужены отложениями жировых веществ, включая холестерин, затвердевшие бляшки могут оторваться и привести к повреждению кровеносных сосудов. Если сгусток крови блокирует суженную артерию, кровоснабжение мозга может быть заблокировано, поэтому возникает микроинсульт или инсульт.
Симптомы микроинсульта можно не заметить. Проявляются они иногда как совершенно не пугающие и даже «обыденные», и многие их списывают на усталость и переутомление. Но если не обратиться к врачу, есть риск получить более серьезную сосудистую патологию.
Как минимизировать риск образования тромбов
- Оставайтесь активными.
- Избавьтесь от лишнего веса
- Соблюдайте питьевой режим
- Следите за уровнем холестерина и сахара
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