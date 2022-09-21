Редкие симптомы рака: онемение языка
Рак полости рта не входит в число самых распространенных видов онкологии. Тем не менее, он стабильно в «топе-10» по распространенности во всем мире, и поэтому за ним стоит следить.
Некоторые признаки во рту могут указывать на то, что что-то не так с общим состоянием здоровья. Например, онемение языка — это один из семи признаков, которые, по словам экспертов Кливлендской клиники, могут сигнализировать о чем-то более серьезном, чем зубная боль.
В некоторых случаях это может быть симптомом рака полости рта.
Возможные признаки рака полости рта (кроме указанного выше онемения):
- Тянущая боль во рту
- Кровоточащая язвочка во рту, которая не заживет и длится более двух недель
- Отек на шее, который длится более двух недель
- Область во рту, которая обесцвечивается и остается такой
- Шишка или утолщение на щеке
- Постоянное ощущение чего-то застрявшего в горле
- Изменение голоса, которое длится дольше двух недель.
— Мы постоянно видим пациентов, у которых было раздражение вокруг зуба, и оно в конечном итоге переросло в плоскоклеточный рак, который, возможно, беспокоил их в течение года. Хорошая новость заключается в том, что при раннем выявлении эти виды рака весьма излечимы. Чем раньше обнаружен рак, тем быстрее его можно вылечить, — отметил Брайан Беркли, доктор медицины из Кливлендской клиники.
Одна из проблем, связанных с различными формами рака полости рта, заключается в том, что о ней легко забыть. В современной жизни, где все так заняты, легко отложить поход к стоматологу или терапевту.
Доктор Берки рекомендует обратиться к врачу, если симптомы сохраняются более двух недель.
Если у человека немеет рот, это не означает, что у него обязательно рак. Есть и другие причины онемения рта, включая аллергию, гипокальциемию, дефицит витаминов, гипогликемию, рассеянный склероз, психологические состояния и парестезии.
Рак полости рта часто связан с употреблением алкоголя или табака или заражением вирусом ВПЧ. Другие факторы риска развития рака полости рта включают нездоровое питание и плохую гигиену. Большинство медицинских организаций рекомендуют чистить зубы два раза в день в течение не менее двух минут.
Как отличить рак полости рта от стоматита?
При онкологии язвы во рту практически не беспокоят пациента и могут держаться месяцами, в отличие от стоматита. Язвы при стоматите чаще всего возникают на внутренних сторонах губ, на щеках и на боковых поверхностях языка, в то время как лейкоплакия может возникать в любой части ротовой полости.
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