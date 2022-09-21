Редкие симптомы рака: онемение языка

Тянущая боль во рту

Кровоточащая язвочка во рту, которая не заживет и длится более двух недель

Отек на шее, который длится более двух недель

Область во рту, которая обесцвечивается и остается такой

Шишка или утолщение на щеке

Постоянное ощущение чего-то застрявшего в горле

Изменение голоса, которое длится дольше двух недель.

— Мы постоянно видим пациентов, у которых было раздражение вокруг зуба, и оно в конечном итоге переросло в плоскоклеточный рак, который, возможно, беспокоил их в течение года. Хорошая новость заключается в том, что при раннем выявлении эти виды рака весьма излечимы. Чем раньше обнаружен рак, тем быстрее его можно вылечить, — отметил Брайан Беркли, доктор медицины из Кливлендской клиники.