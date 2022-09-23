ВОЗ считает, чтобы бороться с коронавирусом ещё долго
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил об очень долгом пути, по которому предстоит двигаться миру в борьбе с коронавирусной инфекцией. Даже несмотря на то, что смертность от COVID-19 снижается, как и показатели заболеваемости.
По словам Гебрейесуса, сейчас человечество в лучшем положеии, чем раньше, что связано с самыми низкими показателями смертности. К примеру, сейчас они составляют всего 10% от того, что наблюдалось в январе прошлого года, когда летальность была максимальной.
Однако человечество все еще недостаточно вакцинировано и ревакцинировано, и особенно это касается государств с не очень богатым населением. А отсутствие коллективного иммунитета - благодатная почва не только для распространения коронавируса, но и для его дальнейших мутаций. Но проблески в конце тоннеля, как полагает глава ВОЗ, уже хорошо видны.
Вместе с тем он подчеркнул, что двигаться по этому тоннелю ещё очень долго, он довольно тёмный и в нём большое количество преград. Пока же людям нужно продолжать вакцинироваться, носить маски, соблюдать дистанцию и не забывать про проведение тестов и медицинские маски. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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