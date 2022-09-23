Найдена связь между характером мужчины и размером полового члена

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Найдена связь между характером мужчины и размером полового члена

Учёные обнаружили неожиданную корреляцию между размером пениса и чертами характера мужчины. Обладатели более крупного и подстриженного полового органа кажутся внешне большими экстравертами, открытыми для впечатлений, а маленький пенис свойственен невротикам. 

Учёные из Университета Нью-Мексико установили, что размер пениса связан с характером человека, но здесь важно разобраться в том, что из чего проистекает. Так, обладатели больших половых членов, которые предпочитают тримминг лобковых волос, считаются более привлекательными, открытыми для новых впечатлений и, в целом, экстравертами. 

Размер имеет значение только в мужской раздевалке


А вот мужчины с половым членом меньшего размера воспринимаются большими невротиками, они хуже справляются с интимными задачами в постели и менее открыты к новым впечатлениям. Исследование показывает, что внешний вид гениталий способен влиять на формирование так называемых имплицитных теорий о людях, которые широко распространены в обществе вне зависимости от того, совпадают ли они с реальностью. 

Размер для мужчин все же имеет значение


Естественно, что связь между размером полового члена и характером человека оценивалась со стороны, её высказывали добровольцы, которые предполагали о личности человека по размеру его полового члена.  Каким был характер обладателей пенисов разных размеров в реальности, исследователя и не старались выяснить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Университет Нью-Мексико

Медицина

американский публичный исследовательский университет, расположенный в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико

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