Найдена связь между характером мужчины и размером полового члена
Учёные обнаружили неожиданную корреляцию между размером пениса и чертами характера мужчины. Обладатели более крупного и подстриженного полового органа кажутся внешне большими экстравертами, открытыми для впечатлений, а маленький пенис свойственен невротикам.
Учёные из Университета Нью-Мексико установили, что размер пениса связан с характером человека, но здесь важно разобраться в том, что из чего проистекает. Так, обладатели больших половых членов, которые предпочитают тримминг лобковых волос, считаются более привлекательными, открытыми для новых впечатлений и, в целом, экстравертами.
А вот мужчины с половым членом меньшего размера воспринимаются большими невротиками, они хуже справляются с интимными задачами в постели и менее открыты к новым впечатлениям. Исследование показывает, что внешний вид гениталий способен влиять на формирование так называемых имплицитных теорий о людях, которые широко распространены в обществе вне зависимости от того, совпадают ли они с реальностью.
Естественно, что связь между размером полового члена и характером человека оценивалась со стороны, её высказывали добровольцы, которые предполагали о личности человека по размеру его полового члена. Каким был характер обладателей пенисов разных размеров в реальности, исследователя и не старались выяснить. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Нью-Мексико
Медицина
американский публичный исследовательский университет, расположенный в городе Альбукерке, штат Нью-Мексико
Оставить комментарий