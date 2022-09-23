Успех лечения алкоголизма оценят по кортизолу
Учёные из Университета Маршалла установили, что уровень кортизола в слюне - это показатель успеха избавления от зависимостей. В частности, по нему можно судить о том, насколько эффективно человек сражается с последствиями употребления психоактивных веществ.
Американские учёные провели наблюдательное исследование, в ходе которого оценивали уровень кортизола в слюне, определяя по нему воздействие стресса. Также изучался и детский опыт у целой группы мужчин, которые проходили лечение зависимости от алкоголя и наркотиков. Уровень кортизола демонстрирует физиологическую реакцию на стресс. Исследование показало, что если пациенты находились на программе лечение зависимости не более 90 дней, то у них отмечались значительно повышенные начальные уровни кортизола, по сравнению с теми, кто лечился свыше трех месяцев.
Обнаружена связь между повышенным показателем кортизола, семейным положением или статусом отношений и риском более раннего прекращения программы, то есть попросту срыва, после которого человек вновь возобновляет употребление опасных веществ. Следовательно, кортизол может быть биомаркером, помогающим клиницистам разобраться в том, кому из их пациентов требуется более интенсивный терапевтический подход.
Уровень распространения зависимости от психоактивных веществ в развитых странах мира растёт. А в Америке целая эпидемия зависимостей от наркотических препаратов, жертвами которой ежегодно становятся сотни тысяч человек. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Маршалла
Медицина
государственный исследовательский университет в Хантингтоне, штат Западная Вирджиния
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