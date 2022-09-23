Смех нужен человеку для выживания
Эволюция наградила нас способностью смеяться в целях выживания. Это наиболее убедительная теория, которая объясняет наличие у людей данной способности.
Сразу несколько объяснений существует в науке по поводу того, почему человек способен смеяться. Но одним из наиболее убедительных является предположение о смехе, как об инструменте, который помогает нам выживать. Подобно плачу и переживаниям, а также дыханию, смех - это ритмичное поведение, представляющее собой механизм высвобождения для тела. Центры мозга, регулирующие смех, контролируют эмоции, страхи и тревогу.
Высвобождения смеха уменьшает уровень стресса и снижает степень напряжённости ситуации, что приносит нам психологическое и физиологическое облегчение. Именно поэтому юмор используют в больницах для лечения пациентов, и в Америке существует целая клоунская терапия. Также хорошее чувство юмора снижает артериальное давление и укрепляет иммунную защиту, помогая преодолевать тревожные и депрессивные расстройства. Всё это крайне важно для выживаемости.
Юмор очень важен в обучении, он применяется для выделения каких-то понятий и мыслей, так как удерживает внимание учащихся и даже создает более продуктивную учебную среду. А некоторые люди влюбляются в своих партнёров ещё и потому, что те заставляют их смеяться. Если чужой юмор вызывает у нас смех, это создаёт в отношении человека ощущение доверия, показывая, что рядом с ним мы можем находиться в безопасности. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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