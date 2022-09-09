Эпидемиолог Альтштейн дал оптимистический прогноз по пандемии

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Эпидемиолог Альтштейн дал оптимистический прогноз по пандемии

По мнению Анатолия Альтштейна, очередная шестая волна заболеваемости коронавирусом в России прошла через свой пик. И уже в этом месяце мы всё-таки увидим устойчивое снижение количества заболевших. 

Шестая волна коронавируса, а для некоторых стран четвертая или пятая, начала атаковать планету приблизительно в июне. В Россию из-за известных событий она пришла с большим запозданием, и здесь подъём заболеваемости отмечается с конца июля. Эта волна спровоцирована сублинией штамма Омикрон ВА.5. В большинстве европейских стран всплеск уже подходит к концу, а поскольку в нашей стране волна несколько запоздала, то и ожидаемый ее спад тоже наступит чуть позже. 

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В настоящий момент суточная заболеваемость в России составляет от 40 до 50 тысяч в день, но реальное сокращение этого количества можно ожидать уже в нынешнем месяце. Анатолий Альтштейн объяснил, что нынешний всплеск связан с довольно заразной версией ковида. Омикрон оказался наиболее подвержен мутациям, поскольку он породил уже целых 5 своих сублиний, чего не наблюдалось при предыдущем штамме Дельта. 

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Первая версия Омикрона спровоцировала всплеск, который начался в декабре прошлого года и закончился в январе-феврале. Россию он затронул в январе-марте 2002. И теперь мы сталкиваемся с новыми версиями Омикрона. Альтштейн полагает, что начало обучения в школах и высших учебных заведениях, а также массовое возвращение наших туристов домой не спровоцирует дополнительного всплеска заражений. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Анатолий Альтштейн
Анатолий Альтштейн
Медицина
главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи
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