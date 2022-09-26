Генетически модифицированный герпес вылечит рак
Прошедший через генетическую модификацию вирус герпеса может использоваться в лечении опухолей. Учёные обнаружили, что злокачественные новообразования у неизлечимых пациентов уничтожаются с помощью революционной новой терапии.
Эксперты из Института исследования рака в Лондоне и выяснили, что в лечении самых тяжёлых опухолей можно использовать генетически модифицированный вирус герпеса. Эта работа подарила новую надежду на победу над болезнью у самых тяжёлых пациентов, у которых шансов уже не осталось. Инъекция этого вируса непосредственно в опухоль запускает двойную атаку на злокачественное новообразование. Во-первых, вторжение в клетки, что заставляет их разрываться на части, а во-вторых, укрепление иммунной системы.
Этот модифицированный вирус под названием RP2 был протестирован на 39 онкологических пациентах включая неизлечимых жертв опухолей кожи, пищевода, головы и шеи. Один пациент из Западного Лондона назвал методику настоящим чудом, так как он не только убрал неприятные симптомы, но и вернулся к своей работе строителем.
В целом, у 3 из 9 пациентов, которые получили RP2, размер опухоли значительно уменьшился, и они стали излечимыми. А 7 из 30 пациентов, которые проходили через этот препарат вместе с иммунотерапией, и вовсе поправились. Хотя сейчас необходимы более масштабные исследования, уже можно говорить о робкой надежде для огромного количества пациентов с поздней стадией рака. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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