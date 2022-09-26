Вирусы следят за нами, выбирая время атаки
Исследование показало, что вирусы используют свои способности для наблюдения за окружением. Они решают, когда именно оставаться в состоянии покоя внутри организма человека или вырываться наружу.
Учёные выяснили, что вирусы невероятно наблюдательны. Они самостоятельно принимают решения о том, продолжать ли находиться в спячке внутри своего хозяина, которым может быть человек, либо начать расти и вырываться наружу, чтобы разрушать клетки, используя информацию из окружающей среды. Исследование показало, что вирусы активно применяют свою способность следить за окружением. Взаимодействие между вирусом и их носителем становится ещё более сложным из-за способности патогена ощущать окружающую среду, включая и производимые носителем компоненты.
Как полагают ученые, в настоящее время вирусы используют эту возможность ради собственной выгоды. Но в будущем ученые могли бы применять эту способность вирусов им во вред. Предметом нового исследования стали бактериофаги или просто вирусы, которые поражают бактерии. Фаги способны атаковать своих хозяев только тогда, когда у бактерий имеются уникальные придатки вроде жгутиков, помогающие в движении и размножении.
Установлено, что каждая известная учёным эволюционная стратегия фагов переносится на вирусы, которые заражают растения и животных. Если фаги подслушивают своих хозяев, то поражающие людей вирусы обязательно будут делать то же самое. Исследование является первым исчерпывающим доказательством того, что фаги наблюдают за активностью клеток. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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