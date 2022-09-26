Определён наилучший способ принимать таблетки
Исследователи из США разобрались с тем, как добиться наибольшего эффекта при приёме таблеток. Оказывается, поза человека во время выпивания лекарств имеет существенное значение.
Быстрота действия выпитой таблетки зависит от того, сидим мы, стоим или лежим на спине. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса. Они разработали симуляцию человеческого желудка, а затем проверили, что произойдёт, если принять таблетку при четырех разных позах: сидя и стоя прямо, лёжа на спине, лёжа на правом боку и, наконец, лёжа на левой стороне. И в этом рейтинге оказался явной победитель.
Было установлено, что если принимавший таблетку человек находился, лёжа на правом боку, то лекарства растворились в 2,3 раза быстрее, чем в положении сидя. Что же касается наименее правильный позы, то она была обнаружена в положении лёжа на левом боку. Здесь таблеткам требовалось для растворения более 100 минут, хотя на правом боку всего 10.
Такая гигантская разница озадачила и самих исследователей. Они и не подозревали, что положение тела оказывает столь огромное влияние на скорость растворения таблетки. Но если серьёзно проанализировать анатомию человека, то можно вспомнить, что сама таблетка не начнёт действовать, пока её содержимое не попадёт в кишечник. А находясь на правом боку мы максимально ускоряем транспортировку пилюли именно туда. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Джонса Хопкинса
Медицина
частный исследовательский университет, основанный Джонсом Хопкинсом в городе Балтимор (штат Мэриленд, США)
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