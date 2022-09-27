Уникальные инъекции избавят от болей в спине
Исследование показало, что инъекции клеток костного мозга в суставы позвоночника могут облегчить боли в спине. Этот укол содержит крошечные пузырьки жира, обладающие удивительным воздействием.
Однократный укол клеток костного мозга предназначен для суставов позвоночника. Он содержит жидкость, состоящую из миллиардов крошечных клеток под названием экзосомы, каждая из которых в долю толщины человеческого волоса. Это лечебные клетки из костного мозга, покрытые слоем жира. Экзосомы были обнаружены только в 1980-х годах. Считается, что они играют решающую роль в восстановлении клеток за счёт подавления воспалений.
Они также богаты крайне важными для восстановления и реанимации повреждённых клеток во всём теле факторами роста. Наконец, в составе экзосом генетический материал, способный улучшить функционал самых разных клеток. Помимо лечения болей в спине, сейчас экзосомы испытывают и как средство борьбы с другими расстройствами.
Американская компания усовершенствовал способ их массового производства с использованием здорового донора, предоставившего свой костный мозг. Полученную жидкость замораживают до тех пор, пока она не понадобится. Через инъекции прошли несколько пациентов с болями в спине, у которых уровень болевых ощущений в течение месяца снизился на 80%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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