Российские эксперты уверены, что ковид появился в природе
Эксперт Центра имени Гамалеи заявил, что не обладает какими-либо доказательствами появления коронавируса в лаборатории. Такое заявление сделал эпидемиолог Сергей Ольховский.
Он подчеркнул, что нельзя исключить возможности лабораторной утечки коронавируса, который взяли из природы и таким образом просто изучали или обрабатывали, чтобы сделать, к примеру, более патогенным. Но даже в этом случае изначально вирус, провоцирующий COVID-19, всё-таки появился в так называемом природном резервуаре. Ольховский подчеркнул, что настаивает на естественном происхождении этого вируса, как и значительное количество его коллег.
Он отметил, что все теории о том, что коронавирус возник якобы в лаборатории, тенденциозны и имеют хорошо заметную политическую мотивацию. Ольховский отметил значительное генетическое разнообразие, которое позволяет исключить вероятность искусственного создания патогена.
Таким образом, как полагает этот эксперт, вирус всё-таки возник в природе, но человечество, вполне вероятно, никогда не узнает о том, каким образом он передался от животных к человеку. Тем более, что пока ни одной схожей с COVID-19 инфекции науке не известно. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Сергей Альховский
Медицина
завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ, член-корреспондент РАН
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