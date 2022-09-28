Может ли алюминий из детских вакцин спровоцировать астму
Новое исследование задалось вопросом о том, способен ли входящий в состав некоторых детских вакцин алюминий стать причиной детской астмы. Но даже если эту связь и обнаружит, данный компонент из вакцин не удалят.
Учёные из Детской больницы Филадельфии вновь задались вопросом о том, играет ли алюминий, который используется как добавка к детским вакцинам на протяжении десятилетий, какую-либо роль в развитии аллергических явлений и астмы у детей. Новое исследование выявило возможную связь, но эксперты говорят, что оно имеет важные недостатки и не является причиной для отказа от текущих рекомендаций по составу вакцин. Кроме того, исследование не утверждает, что это именно алюминий вызывает проблемы с дыханием, поэтому необходимо провести дальнейшее изучение данного вопроса.
Но даже если эта связь и будет обнаружена, то есть ученые докажут, что добавки на основе алюминия провоцируют у некоторых детей астму, спасительные преимущества вакцин всё равно перевесят возможные риск. Хотя, нельзя исключить, что учёные начнут работы по перепроектированию вакцин. Самое главное, чтобы нынешнее исследование не отпугнуло некоторые семьи от уже давно проверенных прививок.
Для того, чтобы делать экстраординарные заявления нужны такие же экстраординарные доказательства. Нынешнее исследование не смогло объяснить последствия некоторых важных способов воздействия алюминия на детей, например, через воздух или пищу. Кроме того, его результаты включают труднообъяснимые несоответствия. Например, почему в одной подгруппе из тысяч полностью вакцинированных детей большее воздействие алюминия, по-видимому, не приводило к более высокому риску астмы. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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