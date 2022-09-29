Вакцину от ковида на основе микроРНК делают в России
Эксперты Центра имени Гамалеи приступили к созданию вакцины против коронавирусной инфекции на основе микроРНК. Эта технология используется в составе самого популярного профилактического препарата от COVID-19, созданного фармацевтическим гигантом Pfizer.
Замруководителя Центра имени Гамалеи Денис Логунов подчеркнул, что мироРНК-технология обладает одним существенным преимуществом - вакцину можно вводить практически каждый день. А вот векторные вакцины, к которым относится «Спутник V», не должны использоваться ранее одного раза за полгода, поскольку они вызывают образование защитных антител, и их уровень должен плавно снижаться. Для этого как раз и требуются те самые 6 месяцев, представляющие собой идеально рассчитанное время между инъекциями.
МикроРНК технологии используются в вакцинах от компании Pfizer и Moderna, они, по словам Логунова, обеспечивают иммунитет после трех-четырех вакцинаций. В российском препарате будет применяться состав из липидов, являющийся классическим, но он не будет таким же, как в западных вакцинах, ожидаются изменения генетической структуры микроРНК.
Проведённые научные эксперименты продемонстрировали, что данная платформа обеспечивает экспрессию достаточно быстро. Уже создан тестер трансферазы, который и позволил вычислить эту скорость. Максимальные показатели экспрессии достигаются уже через 30 минут после инъекции. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Денис Логунов
Медицина
замруководителя Центра им.Гамалеи
Оставить комментарий