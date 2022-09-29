Собаки чувствуют стресс хозяина по запаху
Учёные из Королевского университета Белфаста установили, что собаки способны почувствовать изменения в дыхании хозяина и определить уровень стресса. Они делают это также и за счет выявления запаха пота.
Многие владельцы собак замечали, как животные стремятся подойти к людям и утешить их в те минуты, когда те испытывают сильный стресс или подавленность. Кто-то даже говорил о телепатическом контакте между хозяином и собакой, но всё гораздо проще. Ирландские учёные доказали, что наши четвероногие друзья способны различать запахи нашего тела, когда мы пребываем в состоянии сильной подавленности. В частности, они ощущают запах пота и даже различают определённые нотки в дыхании.
В эксперименте приняли участие четыре собаки, которые обнюхивали образцы различных жидкостей человеческого тела, взятых у добровольцев в состоянии расслабленности или стресса. И вот последнее состояние умные собаки смогли различать с точностью до 93,75%. Это открытие может помочь лучше обучать собак помощников и терапевтов, чтобы они узнавали о том, когда именно их владельцы испытывают стресс.
Человек производит разные запахи посредством дыхания и выделения пота, находясь в состоянии стресса. Собаки могут отличать их от обычных запахов, которые мы выделяем в расслабленном и спокойном состоянии. При этом собакам не нужны никакие визуальные или звуковые сигналы, чтобы понять, что человек находится в состоянии стресса, достаточно собственного носа. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Королевский колледж Белфаста
Медицина
независимая гимназия в Белфасте, Северная Ирландия. При поддержке ведущих реформаторов Белфаста он открыл свои двери в 1814 году
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