При аутоиммунных болезнях инфаркты опасней
Новое исследование показало, что у жертв аутоиммунных заболеваний чаще наблюдаются осложнения после инфарктов. Оно было проведено экспертами из Кливлендской клиники.
Жертвы аутоиммунных заболеваний, к числу которых относят ревматоидный артрит, системную красную волчанку или рассеянный склероз, обладают более высоким уровнем осложнений после инфарктов. В исследование участвовали более полутора миллионов взрослых людей в возрасте от 65 и старше. Доказано, что пациенты с аутоиммунными болезнями чаще умирают, у них чаще появляется сердечная недостаточность или развиваются тяжёлые инфаркты.
Также эти пациенты с меньшей вероятностью проходили через обычные принятые в медицине процедуры для восстановления кровотока после инфаркта, что может объясняться повышенным риском осложнений, связанных с этой процедурой, при наличии аутоиммунных болезней. Авторы исследования настоятельно призывают людей не пугаться полученных результатов. Но для лиц с аутоиммунными заболеваниями крайне важно принимать активные меры для предотвращения сердечно-сосудистых заболеваний.
Напомним, что аутоиммунные заболевания связаны с дефектом иммунной системы, которая начинает по ошибке атаковать здоровые ткани. К примеру, при рассеянном склерозе иммунитет атакует миелиновую оболочку нервов, что приводит к нарушениям в управляемости телом. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Кливлендская клиника
Медицина
крупный частный медицинский центр, который находится в американском городе Кливленд (штат Огайо).
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