Коронавирус может закончиться артритом
Постковидный синдром связали с возможностью развития аутоиммунных болезней. К ним относятся рассеянный склероз и ревматоидный артрит
Одним из тяжёлых последствий коронавируса может быть скомпрометированная иммунная система, поскольку её функционал будет нарушен из-за сражений белых клеток с инфекцией. Это было известно и раньше, но долговременное воздействие ковида на иммунитет оставалось невыясненным. Новое исследование показало, что у некоторых пациентов с длительно сохраняющимися антителами после перенесённого коронавируса увеличивается вероятность развития аутоиммунных болезней. Это нарушение, во время которых иммунитет по ошибке атакует здоровые ткани нашего организма, вместо того, чтобы их защищать.
Известными аутоиммунными болезнями являются ревматоидный артрит, рассеянный склероз или волчанка. Авторы исследования проанализировали анализы крови 106 жителей Канады, которые заболели коронавирусом с 2020 по 2021 годы. В анализах искали производимые иммунитетом антитела, которые должны приклеиваться к потенциально вредным бактериям и вирусам. Эти антитела нацеливаются на здоровые клетки и ткани и приводят к развитию аутоиммунных болезней
Результаты показали, что у 80% этих пациентов имелось два или более типа антител в крови. Однако через год распространенность этих антител упала до 41%. Но у некоторых пациентов сохранялись так называемый аутоантитела, что увеличивало вероятность развития аутоиммунных болезней. Примечательно, что по одной из версий сам коронавирус может быть аутоиммунным заболеванием. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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