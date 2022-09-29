Стетоскопы точно выявляют болезни сердца у детей
Различные патологии сердца у детей можно выявлять с помощью обычного стетоскопа с точностью до 95% К такому выводу пришли исследователи из Индии.
Скромный стетоскоп, имеющийся в наличии у любого медика, поможет избежать использования гораздо более дорогостоящего оборудования и затратных исследований вроде эхокардиографии при диагностике пороков сердца у детей. Тем самым их лечение будет ускорено, а расходы на него уменьшены, как показало исследование с участием 545 маленьких пациентов с подозрением на врождённые пороки сердца. Его авторы систематически проверяли диагностическую точность обычного физического обследования сердечно-сосудистой системы детей с использованием как стетоскопов, так и эхокардиографии - нынешнего золотого стандарта выявления заболеваний сердца.
Диагностика пороков сердца с помощью стетоскопа достигала точности в 95% и выше. Сейчас с увеличением доступности ультразвуковых технологий в кардиологии, к числу которых относится и эхокардиография, среди врачей распространяется мнение о том, что обычное прослушивание ребёнка с помощью стетоскопа - это старый и архаичный метод.
На Западе применение стетоскопов снизилось до такой степени, что некоторые врачи и вовсе перестали их использовать. Однако для семей детей направление на эхокардиографию оборачивается очень значительными медицинскими счетами, хотя обычная прослушивание с помощью стетоскопа могло бы дать точно такой же результат. А вот в Индии многие врачи по-прежнему успешно используются стетоскопы, выявляя выраженные патологии сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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