Стетоскопы точно выявляют болезни сердца у детей

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Стетоскопы точно выявляют болезни сердца у детей

Различные патологии сердца у детей можно выявлять с помощью обычного стетоскопа с точностью до 95% К такому выводу пришли исследователи из Индии. 

Скромный стетоскоп, имеющийся в наличии у любого медика, поможет избежать использования гораздо более дорогостоящего оборудования и затратных исследований вроде эхокардиографии при диагностике пороков сердца у детей. Тем самым их лечение будет ускорено, а расходы на него уменьшены, как показало исследование с участием 545 маленьких пациентов с подозрением на врождённые пороки сердца. Его авторы систематически проверяли диагностическую точность обычного физического обследования сердечно-сосудистой системы детей с использованием как стетоскопов, так и эхокардиографии - нынешнего золотого стандарта выявления заболеваний сердца. 

Врачи упорно не желают очищать свои стетоскопы от бактерий


Диагностика пороков сердца с помощью стетоскопа достигала точности в 95% и выше. Сейчас с увеличением доступности ультразвуковых технологий в кардиологии, к числу которых относится и эхокардиография, среди врачей распространяется мнение о том, что обычное прослушивание ребёнка с помощью стетоскопа - это старый и архаичный метод. 

Стетоскопы врачей заражены опасными для жизни бактериями


На Западе применение стетоскопов снизилось до такой степени, что некоторые врачи и вовсе перестали их использовать. Однако для семей детей направление на эхокардиографию оборачивается очень значительными медицинскими счетами, хотя обычная прослушивание с помощью стетоскопа могло бы дать точно такой же результат. А вот в Индии многие врачи по-прежнему успешно используются стетоскопы, выявляя выраженные патологии сердца. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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