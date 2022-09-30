Искусственный интеллект выявит мерцательную аритмию
Исследователи из Клиники Майо обнаружили, что диагностика на основе искусственного интеллекта помогает обнаруживать мерцательную аритмию. Для этого машине необходимо дать проанализировать данные электрокардиограммы.
В мире проживает огромное количество людей, которые не знают о наличии у себя мерцательной аритмии, что грозит риском инсульта. Вот почему важно вовремя выявлять эту патологию, которая внешне, как правило, никак не проявляет себя какими-либо симптомами. Мерцательная аритмия - сбой в сердцебиении, способный провоцировать тромбы, вызывающие инсульты. И вот для улучшения выявления этой патологии американские учёные и использовали алгоритм искусственного интеллекта.
Когда в эту систему загружали электрокардиограмму, то она выявляла мерцательную аритмию даже при нормальном синусовом ритме. В исследование были включены 1 003 пациента, находившихся под постоянным наблюдением и столько же, получавших обычную помощь.
Среди участников группы вмешательства алгоритм выявил мерцательную аритмию у 6 из 370 пациентов с низким риском, и у 48 из 633 с высоким риском. Таким образом скрининг на основе искусственного интеллекта более часто выявлял мерцательную аритмию. И пользование ЭКГ под управлением ИИ для диагностики аритмии действительно имеет массу преимуществ. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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