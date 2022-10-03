Зафиксирована рекордно низкая смертность от коронавируса

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Зафиксирована рекордно низкая смертность от коронавируса

Количество смертей в мире от коронавируса за месяц составило менее 50 000 человек. Последний раз такая цифра отмечалась в мае 2020.

Статистика ТАСС показывает, что количество подтвержденных смертей от коронавируса за месяц упало ниже 50 000 человек, что в 1,7 раза меньше, чем в августе. Также за сентябрь подтверждённое число заболевших составило 14,14 млн, таким образом прирост этого показателя, по сравнению с августом, упал на целых 40%. Всё это продолжает укреплять надежду на то, что пандемия закончится ещё в этом году. 

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Лидером по количеству числу заражений за август стала Япония, там зафиксировано 2,4 млн положительных тестов, однако это в 2,5 раза меньше, чем в августе. В первой тройке также Южная Корея и Россия, где за август дополнительно коронавирусом заразилось еще 1,6 млн человек. 

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В США заболеваемость сократилась до показателей марта нынешнего года, в настоящий момент там заражается около 30 000 человек в год. 20% всех смертей зарегистрировано в США, на второй строчке этого рейтинга Япония, а на третьем Бразилия. Россия входит в первую пятёрку. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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