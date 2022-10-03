Таиланд убрал все ограничения для туристов
Любые ограничения по коронавирусу на территории Таиланда больше не действуют. К примеру, иностранцам при приезде не требуется предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты.
Власти Таиланда не только увеличили до 45 дней период безвизового пребывания для значительной категории иностранцев в стране, но и сняли все существующие ограничения для туристов по коронавирусу. Теперь на территории Таиланда не требуется после прилёта демонстрировать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Также, туристы могут посещать все зоны страны, а не только остров Пхукет, который долгое время считался особым «пузырём для иностранцев».
Сдавшие несколько отрицательных ПЦР-тестов туристы могли свободно перемещаться по Пхукету, а потом и выдвигаться в другие зоны страны. Теперь таких неудобств больше нет. Таиланд пережил значительную пандемию коронавируса, потеряв более 32 000 человек. Здесь переболели 4,6 млн граждан.
Таиланд очень зависит от туристов, это одна из основных статей ВВП страны. Жаркий экваториальный климат делает Таиланд подходящим для круглогодичного туризма и купания, а приветливое население и относительно низкие цены привлекают сюда миллионы туристов из разных стран мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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