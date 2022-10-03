Таиланд убрал все ограничения для туристов

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Таиланд убрал все ограничения для туристов

Любые ограничения по коронавирусу на территории Таиланда больше не действуют. К примеру, иностранцам при приезде не требуется предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты. 

Власти Таиланда не только увеличили до 45 дней период безвизового пребывания для значительной категории иностранцев в стране, но и сняли все существующие ограничения для туристов по коронавирусу. Теперь на территории Таиланда не требуется после прилёта демонстрировать сертификат о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Также, туристы могут посещать все зоны страны, а не только остров Пхукет, который долгое время считался особым «пузырём для иностранцев». 

Таиланд открывается для российских туристов


Сдавшие несколько отрицательных ПЦР-тестов туристы могли свободно перемещаться по Пхукету, а потом и выдвигаться в другие зоны страны. Теперь таких неудобств больше нет. Таиланд пережил значительную пандемию коронавируса, потеряв более 32 000 человек. Здесь переболели 4,6 млн граждан. 

С 1 июля Пхукет открывается для туристов


Таиланд очень зависит от туристов, это одна из основных статей ВВП страны. Жаркий экваториальный климат делает Таиланд подходящим для круглогодичного туризма и купания, а приветливое население и относительно низкие цены привлекают сюда миллионы туристов из разных стран мира. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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