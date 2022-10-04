Зимой Россия столкнется с новой волной коронавируса
Инфекционист Николай Малышев полагает, что седьмая волна коронавируса может обрушиться на Россию уже в конце осени, начале зимы. Правда, он не уточнил, какой штамм её спровоцирует.
Инфекционист Николай Малышев полагает, что нашу страну ожидает седьмая волна коронавируса, причём она начнется уже через пару месяцев. Эксперт подчеркнул, что шестая волна по-настоящему не завершится, а седьмая будет представлять собой традиционное сезонное повышение количества жертв респираторных заболеваний, к числу которых относят и коронавирус. Отметим, что сейчас показатели заболеваемости в России поползли вниз, и некоторые руководители здравоохранения заговорили о том, что волна начала задыхаться.
Прогноз Малышева идёт вразрез с консенсусом ученых из разных стран мира, которые давно заявили, что коронавирус не является сезонным заболеванием подобно гриппу, поскольку его волны накатывают в разные времена года. Какие-то были отмечены осенью, какие-то летом, а какие-то весной. Единственное, что помогает спрогнозировать новую волну, так это появление нового господствующего штамма, который является намного более агрессивным и вирулентным, чем предыдущий.
Так, на смену штаму Гамма пришёл штамм Дельта, который спровоцировал самую сильную смертность в 2021 году. А его, в свою очередь, опрокинул штамм Омикрон, вызывающий менее тяжелую форму коронавируса, но обладающий гораздо большей заразностью. Последнюю по счёту волну спровоцировали субварианты этого штамма, и пока экспертами не зафиксировано новых «перспективных» версий коронавируса, способных вызвать очередную волну. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Медицина
доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист, является ведущим научным сотрудником НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи
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