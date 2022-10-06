Распространение пандемии в России упало до абсолютного минимума
В России отмечается минимальный коэффициент распространения коронавирусной инфекции. Это самая низкая отметка за весь период пандемии.
Коэффициент распространения пандемии R обозначает, сколько человек вокруг себя может заразить один носитель инфекции. Если этот коэффициент выше единицы, то пандемия продолжает стремительно распространяться. На пике заболеваемости штаммом Омикрон он доходил до 2 и 3 в некоторых странах. Однако сейчас эта цифра в России опустилась до 0,67. Это самый низкий результат коэффициента R за весь период коронавирусных событий в нашей стране, как подсчитали в ТАСС.
Во всех 10 российских регионах, где фиксируется максимальное число заражённых, данный коэффициент ниже единицы. А если эта цифра не превышает 1, то значит, что пандемия идёт на спад или заканчивается. Так, в нашей столице коэффициент R составляет 0,6, а в Санкт-Петербурге он максимально высокий - 0,97.
Это ещё одно подтверждение тому, что пандемия коронавируса в России близится к концу. Вполне возможно, что зимой этот коэффициент опять превысит единицу, так как некоторые эксперты считают, что в дело вступит фактор холодного сезона. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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