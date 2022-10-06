Грязный воздух добирается до младенцев в утробе
Учёные из Абердинского университета обнаружили у малышей в утробе матери частицы грязного воздуха в лёгких. Речь идёт о загрязняющих веществах, выделяющихся в атмосферу через выхлопные газы и трубы домов.
Историческое по своей значимости наблюдение продемонстрировало, что у ещё не рождённых детей в легкие проникают частицы грязного воздуха. Они также поражают и другие жизненно важные органы ещё только формирующегося плода в первый триместр беременности. Так, частицы выхлопных газов автомобилей способны проникать через кровоток мамы в плаценту и оттуда добираться до разных органов ребёнка в течение первых 12 недель, когда происходит формирование всего организма.
А это значит, что будущие мамы, живущие в неблагополучных с экологической точки зрения регионах, подвергаются наибольшему риску мертворождения или появления на свет детей с серьёзными проблемами со здоровьем. Учёных интересовали наночастицы загрязнённого воздуха, которые называют чёрным углеродом и частицами сажи.
Впервые обнаружены доказательства их проникновения в развивающиеся органы плода, включая печень, легкие и мозг. Опасные наночастицы от выхлопных газов и ископаемого топлива попадают в плод через плаценту. Чем большему загрязнению подвергались матери, тем выше оказывался уровень наночастиц чёрного углерода в организме их детей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Абердинский университет
Медицина
пятый по старшинству в Великобритании. Университет был образован в 1860 году путём объединения King’s College и Marischal College
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