Глава ВОЗ просит не забывать о вакцинации

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Глава ВОЗ просит не забывать о вакцинации

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус настаивает на том что странам не следует отказываться от вакцинации и ревакцинации. И любая радужная статистика по количеству заболевших не должна их к этому подталкивать. 

По словам Гебрейесуса, необходимо добиться охвата прививками не менее 70% жителей каждого государства и региона. Правда, этого явно будет недостаточно, поскольку через несколько месяцев вакцинированные люди снова становятся уязвимыми практически в такой же степени, как и невакцинированные. Именно по этой причине коллективный иммунитет в России сейчас менее 7%, хотя через вакцины прошло более 50% населения. 

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Руководитель ВОЗ заявил, что в первую очередь необходимо охватывать прививками уязвимые категории населения. Это и пенсионеры, и лица с хроническими болезнями, и жертвы ожирения, и работники сферы здравоохранения, которые имеют контакт с носителями вируса. Именно врачи во время первой волны пандемии умирали чаще обладателей других профессий.

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К счастью, был в словах Гебрейсуса, которые он произнес на сессии Комитета ВОЗ, и некий позитив. Он заметил, что сейчас человечество находится в наилучшей позиции для того, чтобы окончательно покончить с пандемией. Правда, за последнюю неделю заболеваемость коронавирусом в мире увеличилась на 20%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус
Медицина
Генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения
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Теги : вакцинация от коронавируса, коллективный иммунитет
Глава ВОЗ просит не забывать о вакцинации
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