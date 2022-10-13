Человечество ожидает новый штамм коронавируса

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Человечество ожидает новый штамм коронавируса

Всемирная организация здравоохранения ожидает, что в обозримом будущем человечество столкнется с новым штаммом коронавируса. Пока господствующим на планете остаётся Омикрон и его различные варианты. 

В настоящий момент подавляющее большинство заражений COVID-19 в мире происходит из-за штамма Омикрон и его многочисленных подвариантов, обладающих разной степенью заразности. Однако Омикрон не вызывает более тяжёлое течение коронавируса, как правило, пациенты сталкиваются с более щадящим течением болезни, чем это было при предшествующем штамм Дельта. Но подобное вовсе не значит, что тяжелые штаммы не появятся на горизонте. 

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что по поводу эволюции коронавируса имеется значительная неопределенность. Вирус продолжает активно циркулировать, он обладает всеми возможностями для последующих мутаций, и предсказать то, какими они будут, просто невозможно. Единственное, в чём в ВОЗ уверены, так это в появлении новых видов COVID-19 именно за счёт эволюции данного патогена. И скорее всего, они будут более заразными, поскольку это биологически оправдана. 

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Те вирусы, которые подвергаются эволюции и мутациям, раз от раза приобретают большую заразность. Первоначальный уханьский вариант коронавируса не был настолько заразным, каким является Омикрон. К счастью, заразность не всегда означает более тяжёлую форму болезни. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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