Человечество ожидает новый штамм коронавируса

В настоящий момент подавляющее большинство заражений COVID-19 в мире происходит из-за штамма Омикрон и его многочисленных подвариантов, обладающих разной степенью заразности. Однако Омикрон не вызывает более тяжёлое течение коронавируса, как правило, пациенты сталкиваются с более щадящим течением болезни, чем это было при предшествующем штамм Дельта. Но подобное вовсе не значит, что тяжелые штаммы не появятся на горизонте.Эксперты Всемирной организации здравоохранения подчеркивают, что по поводу эволюции коронавируса имеется значительная неопределенность. Вирус продолжает активно циркулировать, он обладает всеми возможностями для последующих мутаций, и предсказать то, какими они будут, просто невозможно. Единственное, в чём в ВОЗ уверены, так это в появлении новых видов COVID-19 именно за счёт эволюции данного патогена. И скорее всего, они будут более заразными, поскольку это биологически оправдана.Те вирусы, которые подвергаются эволюции и мутациям, раз от раза приобретают большую заразность. Первоначальный уханьский вариант коронавируса не был настолько заразным, каким является Омикрон. К счастью, заразность не всегда означает более тяжёлую форму болезни. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.