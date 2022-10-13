Редкий, но болезненный признак в спине может сигнализировать о раке кишечника

Кровь в кале

Постоянное и необъяснимое изменение в работе кишечника (то понос, то диарея, изменение формы стула)

Необъяснимая потеря веса

Сильная усталость без видимой причины

Боль или чувство комка в животе

периодические, а иногда и сильные боли в животе – это всегда вызвано приемом пищи

потеря веса – с постоянной болью в животе

постоянное вздутие живота – с болью в животе

Частые позывы к дефекации.

Повышенное газообразование.

Запоры или диарея.

Примеси слизи или крови в стуле.

Боли в животе.

Постоянная невысокая температура.

Снижение массы тела, не связанное с питанием.

Изменение формы каловых масс, их асимметрия.

Снижение показателей гемоглобина (скрытое кровотечение).

Слабость и недомогание в течение дня.

Основными симптомами рака, которые выделяют американские медики, кишечника являются:Если у пациента есть один или даже несколько названных признаков, это вовсе не значит, что у него обязательно рак кишечника. Такие симптомы бывают при геморрое, СРК, болезни Крона, анальных трещинах.Боль в спине обычно не является симптомом раннего рака кишечника, и она более вероятна, если у человека непроходимость кишечника.Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль его блокирует. Из-за этого могут возникают внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.Обычно рак кишечника дает метастазы в печень, легкие и лимфатические узлы, и, как правило, это не вызывает боли в спине.Однако, если рак распространяется на кости, вполне вероятно, что пациент будет испытывать боль в спине. Все виды рака желудочно-кишечного тракта, такие как рак кишечника и рак желудка, потенциально могут вызывать боли в спине, отмечают медики.Считается, что боль от непроходимости или общего очага рака кишечника может распространяться из прямой кишки в спину.Точная причина возникновения рака кишечника неизвестна. Исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. Так, употребление большого количества красного и обработанного мяса (колбасы, сосиски, различные мясные деликатесы) увеличивает риск рака кишечника.По данным Cancer Research UK, около 13 из 100 случаев рака кишечника (около 13 процентов) в Великобритании связаны с употреблением в пищу этого мяса.Читайте также: Два признака необратимого повреждения печени

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