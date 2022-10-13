Редкий, но болезненный признак в спине может сигнализировать о раке кишечника

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живот

Рак кишечника является распространенной причиной смерти онкобольных, однако он успешно поддается лечению, если обнаружен на ранней стадии. Поэтому важно знать его симптомы и прислушиваться к своему организму.

Основными симптомами рака, которые выделяют американские медики, кишечника являются:

  • Кровь в кале
  • Постоянное и необъяснимое изменение в работе кишечника (то понос, то диарея, изменение формы стула)
  • Необъяснимая потеря веса
  • Сильная усталость без видимой причины
  • Боль или чувство комка в животе
Если у пациента есть один или даже несколько названных признаков, это вовсе не значит, что у него обязательно рак кишечника. Такие симптомы бывают при геморрое, СРК, болезни Крона, анальных трещинах.

Боль в спине обычно не является симптомом раннего рака кишечника, и она более вероятна, если у человека непроходимость кишечника.

Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль его блокирует. Из-за этого могут возникают внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.

Симптомы непроходимости кишечника:
  • периодические, а иногда и сильные боли в животе – это всегда вызвано приемом пищи
  • потеря веса – с постоянной болью в животе
  • постоянное вздутие живота – с болью в животе

Обычно рак кишечника дает метастазы в печень, легкие и лимфатические узлы, и, как правило, это не вызывает боли в спине.

Однако, если рак распространяется на кости, вполне вероятно, что пациент будет испытывать боль в спине. Все виды рака желудочно-кишечного тракта, такие как рак кишечника и рак желудка, потенциально могут вызывать боли в спине, отмечают медики.

Считается, что боль от непроходимости или общего очага рака кишечника может распространяться из прямой кишки в спину.

Точная причина возникновения рака кишечника неизвестна. Исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. Так, употребление большого количества красного и обработанного мяса (колбасы, сосиски, различные мясные деликатесы) увеличивает риск рака кишечника.

По данным Cancer Research UK, около 13 из 100 случаев рака кишечника (около 13 процентов) в Великобритании связаны с употреблением в пищу этого мяса. 

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  • Частые позывы к дефекации.
  • Повышенное газообразование.
  • Запоры или диарея.
  • Примеси слизи или крови в стуле. 
  • Боли в животе.
  • Постоянная невысокая температура.
  • Снижение массы тела, не связанное с питанием.
  • Изменение формы каловых масс, их асимметрия.
  • Снижение показателей гемоглобина (скрытое кровотечение).
  • Слабость и недомогание в течение дня.

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