Редкий, но болезненный признак в спине может сигнализировать о раке кишечника
Рак кишечника является распространенной причиной смерти онкобольных, однако он успешно поддается лечению, если обнаружен на ранней стадии. Поэтому важно знать его симптомы и прислушиваться к своему организму.
Основными симптомами рака, которые выделяют американские медики, кишечника являются:
- Кровь в кале
- Постоянное и необъяснимое изменение в работе кишечника (то понос, то диарея, изменение формы стула)
- Необъяснимая потеря веса
- Сильная усталость без видимой причины
- Боль или чувство комка в животе
Боль в спине обычно не является симптомом раннего рака кишечника, и она более вероятна, если у человека непроходимость кишечника.
Непроходимость кишечника возникает, когда опухоль его блокирует. Из-за этого могут возникают внезапные сильные боли и другие заметные симптомы.
Симптомы непроходимости кишечника:
- периодические, а иногда и сильные боли в животе – это всегда вызвано приемом пищи
- потеря веса – с постоянной болью в животе
- постоянное вздутие живота – с болью в животе
Обычно рак кишечника дает метастазы в печень, легкие и лимфатические узлы, и, как правило, это не вызывает боли в спине.
Однако, если рак распространяется на кости, вполне вероятно, что пациент будет испытывать боль в спине. Все виды рака желудочно-кишечного тракта, такие как рак кишечника и рак желудка, потенциально могут вызывать боли в спине, отмечают медики.
Считается, что боль от непроходимости или общего очага рака кишечника может распространяться из прямой кишки в спину.
Точная причина возникновения рака кишечника неизвестна. Исследования показали, что несколько факторов могут повысить вероятность его развития. Так, употребление большого количества красного и обработанного мяса (колбасы, сосиски, различные мясные деликатесы) увеличивает риск рака кишечника.
По данным Cancer Research UK, около 13 из 100 случаев рака кишечника (около 13 процентов) в Великобритании связаны с употреблением в пищу этого мяса.
Как распознать рак кишечника? Российские медики выделяют следующие симптомы:
- Частые позывы к дефекации.
- Повышенное газообразование.
- Запоры или диарея.
- Примеси слизи или крови в стуле.
- Боли в животе.
- Постоянная невысокая температура.
- Снижение массы тела, не связанное с питанием.
- Изменение формы каловых масс, их асимметрия.
- Снижение показателей гемоглобина (скрытое кровотечение).
- Слабость и недомогание в течение дня.
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