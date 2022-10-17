Микропластик в теле может и не быть таким вредным

115 Фото: https://unsplash.com/photos/ZAETpF4MThg
Микропластик в теле может и не быть таким вредным

Не стоит паниковать, если в вашем организме выявили частицы микропластика. Возможно, он и не представляет такого вреда в организме, как полагают эксперты. 

На днях итальянские ученые обнаружили крошечные частицы микропластика в грудном молоке. Следовательно, беременным нужно избегать любых продуктов питания, напитков, кремов для лица и даже зубной пасты в пластиковой упаковке. По крайней мере, такой вывод сделали авторы исследования на прошлой неделе обнаружившие крошечные фрагменты микропластика более чем у 65% молодых мам. 

Микропластик из океанов признан опасным для человека


Учёные и раньше выявляли микропластик в лёгких, мозге и крови как живых, так и умерших людей. Традиционно этот материал связывается с развитием опухолей, болезней сердца и старческим слабоумием, а также с проблемами фертильности. Есть опасения, что из-за микропластика дети имеют дефицит веса при рождении. Однако ведущие британские эксперты по токсикологии постарались развеять страхи. 

Онкология: микропластик, обнаруженный в продуктах питания, увеличивает риск рака


По их мнению, большая часть нынешних исследований по поводу вреда микропластика ненадёжна. Многие из них просто запугивают неподготовленных читателей. Микропластик находится в воздухе вокруг нас, и если все эти исследования не проводились в полностью стерильных комнатах, то совершенно нельзя исключить, что взятые для анализа образцы были заражены уже внутри лаборатории. Неизвестно, достаточно ли малы частицы пластика, чтобы угодить в кровоток. Ученые из Англии заявили, что еще не видели доказательств того, что микропластик способен проникнуть в лёгкие без кашля или чихания. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Микропластик связан с воспалительными заболеваниями кишечника
Частицы микропластика заражают фрукты и овощи
Микропластик уже обнаружили в крови человека
Теги : беременность и микропластик, насколько опасен микропластик