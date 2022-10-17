Микропластик в теле может и не быть таким вредным

На днях итальянские ученые обнаружили крошечные частицы микропластика в грудном молоке. Следовательно, беременным нужно избегать любых продуктов питания, напитков, кремов для лица и даже зубной пасты в пластиковой упаковке. По крайней мере, такой вывод сделали авторы исследования на прошлой неделе обнаружившие крошечные фрагменты микропластика более чем у 65% молодых мам.Учёные и раньше выявляли микропластик в лёгких, мозге и крови как живых, так и умерших людей. Традиционно этот материал связывается с развитием опухолей, болезней сердца и старческим слабоумием, а также с проблемами фертильности. Есть опасения, что из-за микропластика дети имеют дефицит веса при рождении. Однако ведущие британские эксперты по токсикологии постарались развеять страхи.По их мнению, большая часть нынешних исследований по поводу вреда микропластика ненадёжна. Многие из них просто запугивают неподготовленных читателей. Микропластик находится в воздухе вокруг нас, и если все эти исследования не проводились в полностью стерильных комнатах, то совершенно нельзя исключить, что взятые для анализа образцы были заражены уже внутри лаборатории. Неизвестно, достаточно ли малы частицы пластика, чтобы угодить в кровоток. Ученые из Англии заявили, что еще не видели доказательств того, что микропластик способен проникнуть в лёгкие без кашля или чихания. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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