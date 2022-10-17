Человеческая печень может работать 100 лет

Почему люди стареют и умирают? Потому что наши органы со временем изнашиваются, работают всё хуже и постепенно отказывают. Но некоторые из этих органов рассчитаны на очень долгую эксплуатацию, что и выяснили учёные из Университета Техаса. Причём они сделали это довольно простым и эффективным способом.Каждый год в мире проводятся тысячи трансплантаций печени. В некоторых случаях совсем юные пациенты получают печень от людей взрослых, а порой и пожилых. Среди 250 000 подобных трансплантаций в США с 1990 по 2022 годы было 25, в которых дети получали часть печени от очень пожилых доноров. Исследователи решили посчитать, сколько же в общей сложности продлилась эксплуатация этого органа. Оказалось, что в некоторых случаях печень работала совокупно более 100 лет.Это исследование не только показывает, что пределы жизни нашего организма сильно занижены, если учесть среднюю продолжительность жизни, но и то, что часть органов можно смело забирать у пожилых доноров. Особенно печень, которая обладает сильной способностью к регенерации. Даже небольшой фрагмент печени, взятый у донора, после пересадки в тело человека со временем разрастается до нормального размера этого органа. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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