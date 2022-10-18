Почему осенью болезни обостряются

Летом человеческий организм получает большое количество солнечных лучей, под воздействием которых наша кожа вырабатывает витамин D. Он очень полезен для укрепления иммунитета. Кроме того, в тёплое время года мы проводим более значительное количество времени на улице и чаще двигаемся, что тоже полезно для укрепления здоровья. Наконец, летом мы употребляем больше сезонных фруктов и овощей. А вот осенью ситуация меняется.Количество прогулок сокращается, небо заволакивают тучи, возникает повышенная утомляемость на работе. Всё это приводит к снижению иммунитета, из-за чего всевозможные заразные патогены легче проникают в человеческий организм и распространяются там. Респираторные заболевания могут провоцировать как болезни сами по себе вроде простуды и гриппа, так и обострять имеющиеся хронические болячки, к примеру, вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. И для этого не обязательно иметь пожилой возраст - такие обострения наблюдаются даже у молодых и активных.Поэтому в осенний период нужно особенно внимательно относиться к собственному здоровью жертвам сердечно-сосудистых патологий, например, пациентам с аритмией или гипертонией. Им особенно важно как можно реже заражаться гриппом, простудой и тому подобными ОРВИ. Не следует забывать и про общее укрепление организма, как сообщила "Мосленте" Ольга Малиновская. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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