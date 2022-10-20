Мурашко назвал запасы вакцин в России достаточными

Как ранее сообщалось, ещё в ноябре прошлого года российские фармацевтические компании прекратили производство вакцин от коронавируса, что связано с затоваренностью складов. К тому моменту россияне потеряли интерес к вакцинации, количество посещений специализированных стационарных и мобильных пунктов вакцинации резко сократилось, а власти сняли требования по обязательным прививкам для представителей ряда профессий.К тому моменту промышленность производила несколько миллионов вакцин ежемесячно, и их просто негде было реализовывать, поэтому препараты отправлялись на склады. Через некоторое время сроки годности вакцин увеличили в начале до года, а относительно недавно и до полутора лет, чтобы использовать запасы, имеющиеся на складах. Вероятно, их и имел в виду Михаил Мурашко, когда сообщил журналистам о том, что прививок в России хватает.Глава Минздрава особо отметил, что россияне не должны отказываться от вакцинации и ревакцинации, хотя, по имеющимся сведениям, действующие вакцины обеспечивают заметно меньшую защиту от заражения штаммом Омикрон, чем против предыдущих версий коронавируса. В этой связи в Центре имени Гамалеи уже ведутся работы по модификации вакцины «Спутник V», чтобы перенастроить её конкретно против штаммов Дельта и Омикрон. Правда, штамм Дельта практически на планете уже не встречается. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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