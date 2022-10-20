Черная смерть всё ещё влияет на человечество

Новое исследование продемонстрировало, что когда-то защищавшие людей от Чёрной смерти гены ныне увеличивают риск таких серьезных недомоганий, как болезнь Крона и ревматоидный артрит. Чёрной смертью называли чуму, эпидемия которой 700 лет назад уничтожила большую половину человечества за исключением американского континента и Австралии. И вот теперь ученые исследовали ДНК, извлеченные из зубов людей, которые умирали как до, так во время и после страшнейшей эпидемии, бушевавшей в Европе, Азии и Африке с 1346 по 1353 годы.Доказано, что ген ERAP2 повышал шансы людей против чумы несколько веков назад. Но сегодня тот же самый генетический тип повышает восприимчивость к аутоиммунным заболеваниям, то есть тем недугам, при которых наша иммунная система начинает по ошибке атаковать организм.Всё дело в так называемом уравновешивающем действии, которым эволюция играет с нашим геномом. Исследователи из Университета Чикаго провели первую демонстрацию того, что Чёрная смерть реально в сильной степени повлияла на эволюционные процессы иммунной системы человека. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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