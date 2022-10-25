Чем опасен повышенный тестостерон для женщин

Финские учёные из Университета Турку обнаружили взаимосвязь между уровнем гормона тестостерона в организме женщин и выработкой антител в ответ на вакцинацию против гепатита B. Выявлена отрицательная связь между тестостероном и иммунными реакциями, но одновременно положительная связь между гормоном эстрадиолом и иммунным ответом. Отметим, что связь между половыми гормонами и иммунитетом - это очень интересная область исследований, поскольку там ещё многое предстоит изучить. И учёные хотели внести свой вклад в это изучение.Их интересовало то, как влияют показатели тестостерона и эстрадиола на выработку антител против гепатита B у молодых здоровых женщин. В отношении этой группы населения известно по данному вопросу значительно меньше, чем у мужчин. В исследовании приняли участие 55 жительниц Латвии, которые получали две дозы вакцины против гепатита B. Уровень гормонов и выработку антител определяли по образцам крови в трех временных точках до вакцинации, через месяц после первого укола и через месяц после второго укола.Установлено что более высокий уровень тестостерона связан со снижением иммунного ответа через месяц после первой вакцинации. Это согласуется с итогами предыдущих работ, в которых предполагалось подавляющее влияние уровня Т на выработку антител или возможное подавляющее влияние иммунного ответа на уровне Т. А вот повышенный уровни эстрадиола связали с усилением иммунного ответа через месяц после Ввторой вакцинации. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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