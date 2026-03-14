Мужчина с запущенным раком рассказал, что не имел никаких симптомов – болезнь выявили с помощью анализа

— Это вид лучевой терапии, при котором крошечные радиоактивные частицы вводятся в простату. Каждое радиоактивное «семя» имеет размер и форму рисового зернышка. Они остаются в простате навсегда и дают постоянную дозу облучения в течение нескольких месяцев. Примерно через 8-10 месяцев почти вся радиация была высвобождена, — объяснили медики Prostate Cancer UK.

— Количество оставшейся радиации настолько мало, что она не оказывает влияния на ваш организм. Постоянная семенная брахитерапия так же хороша при лечении локализованного рака предстательной железы, как хирургическое вмешательство или внешняя лучевая терапия, — сообщили специалисты.

— У меня не было боли, дискомфорта, синяков, покраснений или припухлостей – я даже не знал, что они это сделали! Вскоре после этого они отправили меня домой, и я смог довольно быстро вернуться к нормальной жизни, — рассказал он.

— Качество моей жизни остается очень хорошим, даже после процедуры. Я по-прежнему могу делать именно то, что хочу, без каких-либо проблем, так что это ни в малейшей степени не повлияло на меня. Всего через три месяца после процедуры брахитерапии я отправился в отпуск на Тенерифе, что показывает, как быстро я смог восстановиться после лечения, — сказал Лоу.

— Когда вы достигаете определенного возраста или если у вас появляются малейшие симптомы, я бы посоветовал просто пойти и сдать анализы. Анализ крови на ПСА безболезненный и быстрый. Когда я впервые проходил брахитерапию, один мой друг сказал, что он встает примерно четыре или пять раз за ночь, чтобы сходить в туалет, что он объяснил тем, что пьет много чая. Я сказал ему, что он должен пройти проверку с помощью теста на ПСА, даже если это просто для душевного спокойствия, — отметил Лоу.

Трудности с мочеиспусканием или опорожнением мочевого пузыря

Слабая струя при мочеиспускании

Ощущение, что мочевой пузырь не опорожнился должным образом

Выделение мочи после окончания мочеиспускания

Потребность в мочеиспускании чаще, чем обычно, особенно ночью

Внезапная потребность в мочеиспускании – иногда у вас может течь моча, прежде чем вы доберетесь до туалета.

Рак предстательной железы является одним из четырех наиболее распространенных видов рака у мужчин. Его очень трудно обнаружить на ранней стадии, потому что он долго не вызывает симптомов.Кит Лоу, 71-летний британец, рассказал, что ему было около 60 лет, когда у него диагностировали рак предстательной железы. Несмотря на отсутствие жалоб, его проверили с помощью так называемого теста на ПСА. Результаты оказались завышенными, поэтому врачи провели дополнительные обследования.После дальнейших анализов были выявлены две опухоли, и Лоу стал принимать гормоны, чтобы уменьшить размер простаты, прежде чем в конечном итоге пройти процедуру брахитерапии LDR.По мере прогрессирования лечения радиация повреждает злокачественные клетки предстательной железы и останавливает их деление и рост. Раковые клетки не могут оправиться от этого повреждения и умирают.Опыт Лоу был положительным.Он также поделился тем, как проходит его жизнь через несколько лет после лечения.Он дал несколько советов мужчинам.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.