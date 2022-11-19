Онколог Воробьев: до 96% пациентов с запущенным раком испытывают один и тот же симптом

«Большинство пациентов с раком испытывают симптомы, распространенность и тяжесть которых варьируются в зависимости от типа рака, стадии, лечения и сопутствующих заболеваний. При запущенном раке от 35 до 96 процентов пациентов испытывают боль, от 32 до 90 процентов испытывают усталость и от 10 до 70 процентов испытывают одышку», - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.

«Острая боль возникает из-за повреждения, вызванного травмой, и, как правило, длится недолго. Хроническая боль может быть связана с изменениями в нервах. Нервные изменения могут быть вызваны сдавлением нервов раком или химическими веществами, вырабатываемыми опухолью».

Онколог назвал некоторые распространенные тревожные симптомы при распространенном раке.В большинстве случаев боль возникает из-за того, что опухоль давит на кость, нервы или органы внутри тела. Поэтому люди могут испытывать различные виды боли, включая острую или хроническую боль, в зависимости от причины.Расположение первичной опухоли является еще одним важным фактором, определяющим распространенность боли. Например, боль при раке поджелудочной железы и кости часто описывается как сильная.Это может начаться с ощущения болезненности в пораженной кости, которое прогрессирует до хронической или периодической боли. Неспособность справиться с болезнью на ранней стадии может привести к тому, что симптомы будут продолжаться до ночи и со временем ухудшаться.Усиление боли не обязательно указывает на то, что болезнь усугубляется или прогрессирует. Иногда болезнь является основной причиной боли, но лечение и эмоции также могут подпитывать симптом.Если рак обнаружен на ранней стадии, выжить намного легче, но даже запущенный рак можно победить при соответствующем лечении.Ранее МедикФорум писал о симптомах тромбоза.

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