Врач-диетолог: как сбросить до десяти килограммов до Нового года

— Для этого нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза. Такая диета, – отметил он.

Ожирение печени и цирроз.

Синдром Жильбера (это тоже проблемы с печенью)

Беременность, грудное вскармливание.

Заболевания щитовидной железы.

Дефицит веса.

Гипотония, пониженное давление.

Желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря.

Проблемы с сердцем (например, человек после инфаркта).

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога, можно сбросить до десяти килограммов за две-три недели при помощи диеты. Так что есть все шансы влезть в любимое платье в новогоднюю ночь.Голодать или изнурять себя упражнениями вовсе не обязательно, сказал медик в интервью радио Sputnik . Речь пойдет о кетогенной диете.Кетогенноей диетой, кетодиетой называют низкоуглеводную диету с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Раньше она применялась при лечении эпилепсии у детей — через повышение уровня кетоновых тел в крови.По словам Ковалькова, отказ от углеводов и включение в рацион жирных продуктов позволит добиться заметного результата за короткий срок.– обещает Ковальков.Долго придерживаться такой диеты нельзя, предупредил он. Она рассчитана на пять-десять килограммов. В любом случае, проконсультируйтесь с врачом перед тем как прибегнуть к такому способу похудения.Некоторые медики отмечают, что переход на кетодиету увеличивает риск развития сердечных заболеваний и влияет на работу мозга. Могут начаться головные боли, появиться спутанность сознания и мозговой туман. Причина в том, что работа мозга сильно зависит от глюкозы.Отметим, что обращать снимание нужно не только на вес, но, главным образом, на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди

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