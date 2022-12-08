Врач-диетолог: как сбросить до десяти килограммов до Нового года

63 Фото: https://unsplash.com/photos/5jctAMjz21A
весы

По словам доктора медицинских наук, врача-диетолога Алексея Ковалькова, можно сбросить до десяти килограммов за две-три недели при помощи диеты. Так что есть все шансы влезть в любимое платье в новогоднюю ночь.

Голодать или изнурять себя упражнениями вовсе не обязательно, сказал медик в интервью радио Sputnik. Речь пойдет о кетогенной диете.

— Для этого нужно употреблять максимальное количество жиров и минимальное количество углеводов. То есть исключаем сладкое, мучное, каши, фрукты. Вместо этого едим мясо с жирными соусами вроде майонеза. Такая диета, – отметил он.

Кетогенноей диетой, кетодиетой называют низкоуглеводную диету с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Раньше она применялась при лечении эпилепсии у детей — через повышение уровня кетоновых тел в крови.

По словам Ковалькова, отказ от углеводов и включение в рацион жирных продуктов позволит добиться заметного результата за короткий срок. 

— Если начать так питаться за две-три недели до праздников, то можно будет получить результат. На пять-десять килограммов к Новому году можно будет похудеть без каких-либо дополнительных физических нагрузок, – обещает Ковальков.

Долго придерживаться такой диеты нельзя, предупредил он. Она рассчитана на пять-десять килограммов. В любом случае, проконсультируйтесь с врачом перед тем как прибегнуть к такому способу похудения.

Кетодиета не подходит, если имеются следующие заболевания и проблемы:
  • Ожирение печени и цирроз.
  • Синдром Жильбера (это тоже проблемы с печенью)
  • Беременность, грудное вскармливание.
  • Заболевания щитовидной железы.
  • Дефицит веса.
  • Гипотония, пониженное давление.
  • Желчекаменная болезнь или отсутствие желчного пузыря.
  • Проблемы с сердцем (например, человек после инфаркта).

Некоторые медики отмечают, что переход на кетодиету увеличивает риск развития сердечных заболеваний и влияет на работу мозга. Могут начаться головные боли, появиться спутанность сознания и мозговой туман. Причина в том, что работа мозга сильно зависит от глюкозы.

Регина Тодоренко объяснила, как избавилась от 20 лишних килограммов


Отметим, что обращать снимание нужно не только на вес, но, главным образом, на талию. Увеличение окружности талии, то есть жир на животе, относится к прямым признакам инсулинорезистентности, что приводит к развитию сахарного диабета второго типа. Для мужчин критической отметкой является талия 102 сантиметра, для женщин — 88.

Врач раскрыла секреты создания новогоднего настроения


Читайте также: когда можно заниматься сексом после частичной резекции груди.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Растительная диета может повышать уровень инсулина и глюкозы
Низкоуглеводная диета связана с меньшим риском заболевания глаз
Низкоуглеводная диета не лучше диеты с низким содержанием жира
Теги : кетодиета, как похудеть