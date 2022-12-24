Одна из лучших диет, помогающих при резистентности к инсулину и ожирении

повышенный уровень сахара крови

повышение артериального давления

сложности с достижением нормогликемии

набор лишнего веса

сложности с похудением

повышенный аппетит

Сахар и подсластители

Крупы с содержанием глютена

Готовые мясные продукты (колбаса, сосиски и так далее)

Растительные рафинированные масла

Трансжиры

Некоторые молочные продукты

Переработанные углеводные продукты.

Инсулинорезистентность сама по себе не вызывает диабет второго типа. Однако нечувствительность тканей к инсулину повышает риск его развития.Ученые обнаружили связь между воспалением и резистентностью к инсулину, а это позволяет предположить, что соблюдение противовоспалительной диеты поможет не только предотвратить заболевание, но и лечить его.Ожирение или избыточный вес в области живота влияет на жировые клетки человека, что приводит к хроническому воспалению. Уровни определенных воспалительных химических веществ, называемых цитокинами, часто выше у людей с диабетом второго типа по сравнению с людьми без диабета.Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом второго типа уровни цитокинов повышены внутри жировой ткани. Вывод: избыток жира в организме, особенно в области живота, вызывает непрерывный (хронический) уровень аномального воспаления, которое изменяет действие инсулина и способствует развитию заболевания.Этих продуктов необходимо избегать.Читайте также: 10 привычек, которые обязательно помогут вам похудеть

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