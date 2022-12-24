Одна из лучших диет, помогающих при резистентности к инсулину и ожирении

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Резистентностью к инсулину называют нарушение метаболизма глюкозы, при котором ткани организма становятся менее чувствительными к инсулину, несмотря на то, что уровень в крови пока нормальный. В результате клетки не усваивают глюкозу, что приводит к высокому уровню сахара в крови.

Как понять, есть ли инсулинорезистентность? Симптомы: 
  • повышенный уровень сахара крови
  • повышение артериального давления
  • сложности с достижением нормогликемии 
  • набор лишнего веса
  • сложности с похудением
  • повышенный аппетит

Инсулинорезистентность сама по себе не вызывает диабет второго типа. Однако нечувствительность тканей к инсулину повышает риск его развития.

Ученые обнаружили связь между воспалением и резистентностью к инсулину, а это позволяет предположить, что соблюдение противовоспалительной диеты поможет не только предотвратить заболевание, но и лечить его.

Ожирение или избыточный вес в области живота влияет на жировые клетки человека, что приводит к хроническому воспалению. Уровни определенных воспалительных химических веществ, называемых цитокинами, часто выше у людей с диабетом второго типа по сравнению с людьми без диабета.

Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом второго типа уровни цитокинов повышены внутри жировой ткани. Вывод: избыток жира в организме, особенно в области живота, вызывает непрерывный (хронический) уровень аномального воспаления, которое изменяет действие инсулина и способствует развитию заболевания.

Соблюдение противовоспалительной диеты с физическими упражнениями может предотвратить и остановить диабет второго типа.

Продукты, вызывающие воспаление в организме:
  • Сахар и подсластители
  • Крупы с содержанием глютена 
  • Готовые мясные продукты (колбаса, сосиски и так далее)
  • Растительные рафинированные масла 
  • Трансжиры 
  • Некоторые молочные продукты 
  • Переработанные углеводные продукты.

Этих продуктов необходимо избегать.

Названы признаки резистентности к инсулину, которая грозит диабетом


Продукты с естественными противовоспалительными свойствами включают полезные жиры, орехи и большинство фруктов. Основа противовоспалительной диеты – овощи, бобовые, несладкие фрукты, ягода и зелень.

В какао обнаружены вещества, обращающие вспять резистентность к инсулину при ожирении


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Теги : сахарный диабет, инсулинорезистентность, ожирение