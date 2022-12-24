Одна из лучших диет, помогающих при резистентности к инсулину и ожирении
Резистентностью к инсулину называют нарушение метаболизма глюкозы, при котором ткани организма становятся менее чувствительными к инсулину, несмотря на то, что уровень в крови пока нормальный. В результате клетки не усваивают глюкозу, что приводит к высокому уровню сахара в крови.
Как понять, есть ли инсулинорезистентность? Симптомы:
- повышенный уровень сахара крови
- повышение артериального давления
- сложности с достижением нормогликемии
- набор лишнего веса
- сложности с похудением
- повышенный аппетит
Инсулинорезистентность сама по себе не вызывает диабет второго типа. Однако нечувствительность тканей к инсулину повышает риск его развития.
Ученые обнаружили связь между воспалением и резистентностью к инсулину, а это позволяет предположить, что соблюдение противовоспалительной диеты поможет не только предотвратить заболевание, но и лечить его.
Ожирение или избыточный вес в области живота влияет на жировые клетки человека, что приводит к хроническому воспалению. Уровни определенных воспалительных химических веществ, называемых цитокинами, часто выше у людей с диабетом второго типа по сравнению с людьми без диабета.
Исследователи обнаружили, что у людей с диабетом второго типа уровни цитокинов повышены внутри жировой ткани. Вывод: избыток жира в организме, особенно в области живота, вызывает непрерывный (хронический) уровень аномального воспаления, которое изменяет действие инсулина и способствует развитию заболевания.
Соблюдение противовоспалительной диеты с физическими упражнениями может предотвратить и остановить диабет второго типа.
Продукты, вызывающие воспаление в организме:
- Сахар и подсластители
- Крупы с содержанием глютена
- Готовые мясные продукты (колбаса, сосиски и так далее)
- Растительные рафинированные масла
- Трансжиры
- Некоторые молочные продукты
- Переработанные углеводные продукты.
Этих продуктов необходимо избегать.
Продукты с естественными противовоспалительными свойствами включают полезные жиры, орехи и большинство фруктов. Основа противовоспалительной диеты – овощи, бобовые, несладкие фрукты, ягода и зелень.
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