Поджелудочная работает на износ: гастроэнтеролог назвал популярный завтрак, «шокирующий организм»

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сыр

Одно из самых серьезных испытаний для поджелудочной железы — большое количество жиров в рационе. И дело не только в жирном мясе или продуктах, жаренных в большом количестве жира, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

— Есть такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около пятидесяти процентов. Это сыр, — написал медик в своем телеграм-канале.

По его словам, часто сыр кладут на булку с маслом, чтобы «окончательно шокировать организм». Его, конечно, можно и нужно есть, но в разумных количествах.

Поджелудочная железа вырабатывает липазу. Липаза – один из ферментов пищеварительного сока, который образуется поджелудочной железой и участвует в переваривании жиров

— Когда вы съели много жирного, поджелудочная начинает работать на износ, производя ферменты, — отметил эксперт.

В этом случае повышается риск развития панкреатита — воспаления поджелудочной железы.

Симптомы панкреатита:
  • тошнота и рвота;
  • увеличение температуры тела;
  • вздутие живота;
  • диарея или задержка стула;
  • пожелтение кожных покровов и склер;
  • учащенное сердцебиение;
  • необъяснимое уменьшение массы тела.
Вначале вы можете не заметить симптомов. Изменения в поджелудочной железе могут стать запущенными, прежде чем вы начнете чувствовать себя плохо, отмечают медики.

Как начинается приступ острого панкреатита?

Они сопровождаются болью, которая может локализоваться в области желудка, в левом боку, распространяться на спину. Помимо боли приступ панкреатита может характеризоваться тошнотой, диареей, рвотой, повышением температуры.

Первыми признаками обострения хронического панкреатита принято также считать:
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  • диарею с жировыми частицами в кале;
  • горечь во рту;
  • боль в брюшной полости, отдающую в спину;
  • тошноту и позывы к рвоте;
  • белый налет на языке.

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Сергей Вялов
Сергей Вялов
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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Теги : жирная пища, панкреатит