Поджелудочная работает на износ: гастроэнтеролог назвал популярный завтрак, «шокирующий организм»
Одно из самых серьезных испытаний для поджелудочной железы — большое количество жиров в рационе. И дело не только в жирном мясе или продуктах, жаренных в большом количестве жира, рассказал гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.
— Есть такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около пятидесяти процентов. Это сыр, — написал медик в своем телеграм-канале.
По его словам, часто сыр кладут на булку с маслом, чтобы «окончательно шокировать организм». Его, конечно, можно и нужно есть, но в разумных количествах.
Поджелудочная железа вырабатывает липазу. Липаза – один из ферментов пищеварительного сока, который образуется поджелудочной железой и участвует в переваривании жиров
— Когда вы съели много жирного, поджелудочная начинает работать на износ, производя ферменты, — отметил эксперт.
В этом случае повышается риск развития панкреатита — воспаления поджелудочной железы.
Симптомы панкреатита:
- тошнота и рвота;
- увеличение температуры тела;
- вздутие живота;
- диарея или задержка стула;
- пожелтение кожных покровов и склер;
- учащенное сердцебиение;
- необъяснимое уменьшение массы тела.
Как начинается приступ острого панкреатита?
Они сопровождаются болью, которая может локализоваться в области желудка, в левом боку, распространяться на спину. Помимо боли приступ панкреатита может характеризоваться тошнотой, диареей, рвотой, повышением температуры.
Первыми признаками обострения хронического панкреатита принято также считать:
- диарею с жировыми частицами в кале;
- горечь во рту;
- боль в брюшной полости, отдающую в спину;
- тошноту и позывы к рвоте;
- белый налет на языке.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Сергей Вялов
Медицина
Гастроэнтеролог, гепатолог
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