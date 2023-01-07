Поджелудочная работает на износ: гастроэнтеролог назвал популярный завтрак, «шокирующий организм»

— Есть такой продукт, который ошибочно не относят к жирным, но содержание в нем животных жиров около пятидесяти процентов. Это сыр, — написал медик в своем телеграм- , — написал медик в своем телеграм- канале

— Когда вы съели много жирного, поджелудочная начинает работать на износ, производя ферменты, — отметил эксперт.

тошнота и рвота;

увеличение температуры тела;

вздутие живота;

диарея или задержка стула;

пожелтение кожных покровов и склер;

учащенное сердцебиение;

необъяснимое уменьшение массы тела.

диарею с жировыми частицами в кале;

горечь во рту;

боль в брюшной полости, отдающую в спину;

тошноту и позывы к рвоте;

белый налет на языке.

По его словам, часто сыр кладут на булку с маслом, чтобы «окончательно шокировать организм». Его, конечно, можно и нужно есть, но в разумных количествах.Поджелудочная железа вырабатывает липазу. Липаза – один из ферментов пищеварительного сока, который образуется поджелудочной железой и участвует в переваривании жировВ этом случае повышается риск развития панкреатита — воспаления поджелудочной железы.Вначале вы можете не заметить симптомов. Изменения в поджелудочной железе могут стать запущенными, прежде чем вы начнете чувствовать себя плохо, отмечают медики.Они сопровождаются болью, которая может локализоваться в области желудка, в левом боку, распространяться на спину. Помимо боли приступ панкреатита может характеризоваться тошнотой, диареей, рвотой, повышением температуры.Читайте также: диетолог Соломатина рассказала, чем опасен жировой гепатоз

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