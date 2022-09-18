Часть людей не вырабатывают иммунитет против ковида

0 Фото: https://unsplash.com/photos/z9Bbk7o8MNU
защита от коронавируса

По данным иммунолога Николая Крючкова, примерно каждый десятый человек не вырабатывает должный иммунитет, переболев ковидом.

В интервью иммунолога Николая Крючкова была озвучена информация о том, что часть людей не вырабатывают иммунитет против ковида. Это относится как к тем, кто сделал прививку, так и к тем, кто переболел.

«У 10 процентов переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции», - сказал Крючков, беседуя с URA.RU.

Ученый заметил, что такая реакция организма на коронавирус не является болезнью.

Особый иммунитет: вирусологи объяснили наличие не болеющих ковидом людей


«Так реагирует иммунная система на данный тип антигенов – эффективного антительного ответа не вырабатывается», - продолжил эксперт.

Медик добавил, что у людей без иммунитета к коронавирусной инфекции может недостаточно эффективно работать остаточный клеточный иммунитет. При данной особенности заражение и заболевание COVID-19 может произойти у человека, который лишь недавно переболел им.

Антибиотики проигрывают войну с бактериями - ученые


Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенного коронавируса могут стать поражения ряда внутренних органов.
Николай Крючков
Николай Крючков
Здоровье
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
Читать MedikForum.ru в
Переболевшие коронавирусом приобретают к инфекции иммунитет
Заражение ковидом может оказаться неузнанным: объясняет иммунолог Крючков
Иммунолог Крючков оценил вероятность заражения сразу двумя штаммами
Теги : иммунитет к коронавирусу, коронавирус в России, Николай Крючков