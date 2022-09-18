Часть людей не вырабатывают иммунитет против ковида
По данным иммунолога Николая Крючкова, примерно каждый десятый человек не вырабатывает должный иммунитет, переболев ковидом.
В интервью иммунолога Николая Крючкова была озвучена информация о том, что часть людей не вырабатывают иммунитет против ковида. Это относится как к тем, кто сделал прививку, так и к тем, кто переболел.
«У 10 процентов переболевших коронавирусом или прошедших вакцинацию людей не вырабатывается эффективный иммунитет против инфекции», - сказал Крючков, беседуя с URA.RU.
Ученый заметил, что такая реакция организма на коронавирус не является болезнью.
«Так реагирует иммунная система на данный тип антигенов – эффективного антительного ответа не вырабатывается», - продолжил эксперт.
Медик добавил, что у людей без иммунитета к коронавирусной инфекции может недостаточно эффективно работать остаточный клеточный иммунитет. При данной особенности заражение и заболевание COVID-19 может произойти у человека, который лишь недавно переболел им.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что последствием перенесенного коронавируса могут стать поражения ряда внутренних органов.
Николай Крючков
Здоровье
генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук
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