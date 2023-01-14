Преддиабет: какой уровень сахара считается нормальным

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глюкометр

Сахарный диабет второго типа может не проявлять себя долгие годы. Между тем, от повышенного уровня сахара в крови страдает весь организм и в первую очередь — сосуды.

Достаточно время от времени измерять уровень сахара в крови с помощью глюкометра, которые сейчас продаются в каждой аптеке. Какие показатели считать нормальными?

На уровень сахара в крови влияют гормоны. Инсулин — основной гормон, который снижает показатели глюкозы, он вырабатывается в поджелудочнойжелезе. Повышает же сахар множество гормонов. Речь идет о глюкагоне, адреналине, норадреналине, глюкокортикоидах (кортизоле, кортикостероне) и других.

Норма глюкозы в крови из пальца — от 3,3 до 5,5 миллимоля на литр крови. Показатель измеряется обязательно натощак. Возможно как повышенное, так и пониженное содержание сахара.

Показатель 5,6-6,6 ммоль/л является нормой после еды, а натощак может указывать на нарушение толерантности к глюкозе. Это пока не диабет, а нарушение чувствительности к инсулину, которое надо корректировать, оно не обернулось полноценным диабетом.

Уровень сахара натощак выше 6,7 ммоль/л почти всегда говорит о наличии сахарного диабета. Тут еще нужно учитывать, не находится ли человека в сильном стрессе (повышает сахар) и нет ли у него инфекционного заболевания либо обострения его хронической болезни (почти всегда повышает сахар).

Помним, что норма сахара в крови у детей отличается от нормы взрослых.

Симптомы диабета второго типа включают:
  • Частое мочеиспускание
  • Постоянная жажда
  • Постоянное чувство усталости
  • Зуд
  • Порезы или раны заживают слишком долго
  • Затуманенное зрение.

Первые признаки повышенного уровня сахара в крови — постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Если вы встаете в туалет ночью — измерьте сахар.

Снижение показателя сахара ниже 3,3 ммоль/л указывает на развитие гипогликемии, т. е. пониженного уровня сахара. При этом наблюдаются следующие симптомы:

Преддиабет повышает у молодых пациентов риск инфаркта


  • раздражительность;
  • чрезмерное потоотделение;
  • слабость;
  • тремор рук;
  • головокружение и слабость;
  • затуманивание зрения;
  • тошнота;
  • сильный голод;
  • онемение рук и ног.

Преддиабет увеличивает риск инфарктов и инсультов


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