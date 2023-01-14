Преддиабет: какой уровень сахара считается нормальным
Сахарный диабет второго типа может не проявлять себя долгие годы. Между тем, от повышенного уровня сахара в крови страдает весь организм и в первую очередь — сосуды.
Достаточно время от времени измерять уровень сахара в крови с помощью глюкометра, которые сейчас продаются в каждой аптеке. Какие показатели считать нормальными?
На уровень сахара в крови влияют гормоны. Инсулин — основной гормон, который снижает показатели глюкозы, он вырабатывается в поджелудочнойжелезе. Повышает же сахар множество гормонов. Речь идет о глюкагоне, адреналине, норадреналине, глюкокортикоидах (кортизоле, кортикостероне) и других.
Норма глюкозы в крови из пальца — от 3,3 до 5,5 миллимоля на литр крови. Показатель измеряется обязательно натощак. Возможно как повышенное, так и пониженное содержание сахара.
Показатель 5,6-6,6 ммоль/л является нормой после еды, а натощак может указывать на нарушение толерантности к глюкозе. Это пока не диабет, а нарушение чувствительности к инсулину, которое надо корректировать, оно не обернулось полноценным диабетом.
Уровень сахара натощак выше 6,7 ммоль/л почти всегда говорит о наличии сахарного диабета. Тут еще нужно учитывать, не находится ли человека в сильном стрессе (повышает сахар) и нет ли у него инфекционного заболевания либо обострения его хронической болезни (почти всегда повышает сахар).
Помним, что норма сахара в крови у детей отличается от нормы взрослых.
Симптомы диабета второго типа включают:
- Частое мочеиспускание
- Постоянная жажда
- Постоянное чувство усталости
- Зуд
- Порезы или раны заживают слишком долго
- Затуманенное зрение.
Первые признаки повышенного уровня сахара в крови — постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Если вы встаете в туалет ночью — измерьте сахар.
Снижение показателя сахара ниже 3,3 ммоль/л указывает на развитие гипогликемии, т. е. пониженного уровня сахара. При этом наблюдаются следующие симптомы:
- раздражительность;
- чрезмерное потоотделение;
- слабость;
- тремор рук;
- головокружение и слабость;
- затуманивание зрения;
- тошнота;
- сильный голод;
- онемение рук и ног.
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