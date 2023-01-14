Преддиабет: какой уровень сахара считается нормальным

Частое мочеиспускание

Постоянная жажда

Постоянное чувство усталости

Зуд

Порезы или раны заживают слишком долго

Затуманенное зрение.

раздражительность;

чрезмерное потоотделение;

слабость;

тремор рук;

головокружение и слабость;

затуманивание зрения;

тошнота;

сильный голод;

онемение рук и ног.

Достаточно время от времени измерять уровень сахара в крови с помощью глюкометра, которые сейчас продаются в каждой аптеке. Какие показатели считать нормальными?На уровень сахара в крови влияют гормоны. Инсулин — основной гормон, который снижает показатели глюкозы, он вырабатывается в поджелудочнойжелезе. Повышает же сахар множество гормонов. Речь идет о глюкагоне, адреналине, норадреналине, глюкокортикоидах (кортизоле, кортикостероне) и других.Норма глюкозы в крови из пальца — от 3,3 до 5,5 миллимоля на литр крови. Показатель измеряется обязательно натощак. Возможно как повышенное, так и пониженное содержание сахара.Показатель 5,6-6,6 ммоль/л является нормой после еды, а натощак может указывать на нарушение толерантности к глюкозе. Это пока не диабет, а нарушение чувствительности к инсулину, которое надо корректировать, оно не обернулось полноценным диабетом.Уровень сахара натощак выше 6,7 ммоль/л почти всегда говорит о наличии сахарного диабета. Тут еще нужно учитывать, не находится ли человека в сильном стрессе (повышает сахар) и нет ли у него инфекционного заболевания либо обострения его хронической болезни (почти всегда повышает сахар).Помним, что норма сахара в крови у детей отличается от нормы взрослых.Первые признаки повышенного уровня сахара в крови — постоянная жажда и учащенное мочеиспускание. Если вы встаете в туалет ночью — измерьте сахар.Снижение показателя сахара ниже 3,3 ммоль/л указывает на развитие гипогликемии, т. е. пониженного уровня сахара. При этом наблюдаются следующие симптомы:Читайте далее: Печень не выдержит: названа самая опасная для здоровья рыба.

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