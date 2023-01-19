Как выявить у себя смертельно опасную инфекцию — менингит, рассказали Малышева и Продеус

интоксикацией,

лихорадкой,

синдромом повышенного внутричерепного давления,

менингеальным синдромом,

воспалительными изменениями ликвора (спинномозговой жидкости).

— К сожалению, заболевание настолько серьезное, что даже при своевременном лечении большой процент пациентов имею шанс погибнуть до 15-20 процентов и, к сожалению, почти половина людей перенесших инфекцию имеют осложнения в течение всей жизни, — рассказал врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

— У человека без менингиальных симптомом голова наклонится, человек, у которого есть симптомы менингита, не сможет нагнуть голову из-за спазма мышц шеи и затылка, — отметили медики.

сильные головные боли

ригидность мышц затылка или боль в шее

сильное повышение температуры тела

светобоязнь

спутанность сознания, сонливость, кома

судороги

сыпь

боль в суставах.

Менингит – инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Оно сопровождается:Главным признаком менингита является невозможность наклонить голову к груди, поскольку у больного нарушается работа мозга и возникает отек.Малышева добавила, что начало болезни может проявляться как обычная простуда. Невозможность наклонить голову к груди называется ригидностью затылочных мышц.В Роспотребнадзора уточнили, что начало заболевания, действительно, похоже на ОРВИ: болит голова, повышается температура, появляется насморк, першение в горле. Однако при менингите эти симптомы протекают более остро; головная боль сильнее и нарастает постоянно из-за начинающегося отека. Пациенты описывают ее как раскалывающую, распирающую.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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