Как выявить у себя смертельно опасную инфекцию — менингит, рассказали Малышева и Продеус
По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой и иммунолога Андрея Продеуса, есть простой способ выявить у себя или кого-либо еще менингит.
Менингит – инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Оно сопровождается:
- интоксикацией,
- лихорадкой,
- синдромом повышенного внутричерепного давления,
- менингеальным синдромом,
- воспалительными изменениями ликвора (спинномозговой жидкости).
Главным признаком менингита является невозможность наклонить голову к груди, поскольку у больного нарушается работа мозга и возникает отек.
— К сожалению, заболевание настолько серьезное, что даже при своевременном лечении большой процент пациентов имею шанс погибнуть до 15-20 процентов и, к сожалению, почти половина людей перенесших инфекцию имеют осложнения в течение всей жизни, — рассказал врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.
Малышева добавила, что начало болезни может проявляться как обычная простуда. Невозможность наклонить голову к груди называется ригидностью затылочных мышц.
— У человека без менингиальных симптомом голова наклонится, человек, у которого есть симптомы менингита, не сможет нагнуть голову из-за спазма мышц шеи и затылка, — отметили медики.
Клинические признаки и симптомы менингита:
- сильные головные боли
- ригидность мышц затылка или боль в шее
- сильное повышение температуры тела
- светобоязнь
- спутанность сознания, сонливость, кома
- судороги
- сыпь
- боль в суставах.
В Роспотребнадзора уточнили, что начало заболевания, действительно, похоже на ОРВИ: болит голова, повышается температура, появляется насморк, першение в горле. Однако при менингите эти симптомы протекают более остро; головная боль сильнее и нарастает постоянно из-за начинающегося отека. Пациенты описывают ее как раскалывающую, распирающую.
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