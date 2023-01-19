Как выявить у себя смертельно опасную инфекцию — менингит, рассказали Малышева и Продеус

134 Фото: https://pixabay.com/ru/photos/женщина-лицо-издевательства-стресс-2696408/
голова

По словам доктора медицинских наук, телеведущей Елены Малышевой и иммунолога Андрея Продеуса, есть простой способ выявить у себя или кого-либо еще менингит. 

Менингит – инфекционное воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга. Оно сопровождается:

  • интоксикацией,
  • лихорадкой,
  • синдромом повышенного внутричерепного давления,
  • менингеальным синдромом,
  • воспалительными изменениями ликвора (спинномозговой жидкости).

Главным признаком менингита является невозможность наклонить голову к груди, поскольку у больного нарушается работа мозга и возникает отек.

— К сожалению, заболевание настолько серьезное, что даже при своевременном лечении большой процент пациентов имею шанс погибнуть до 15-20 процентов и, к сожалению, почти половина людей перенесших инфекцию имеют осложнения в течение всей жизни, — рассказал врач в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Малышева добавила, что начало болезни может проявляться как обычная простуда. Невозможность наклонить голову к груди называется ригидностью затылочных мышц. 

— У человека без менингиальных симптомом голова наклонится, человек, у которого есть симптомы менингита, не сможет нагнуть голову из-за спазма мышц шеи и затылка, — отметили медики.

Клинические признаки и симптомы менингита:
  • сильные головные боли
  • ригидность мышц затылка или боль в шее
  • сильное повышение температуры тела
  • светобоязнь
  • спутанность сознания, сонливость, кома
  • судороги
  • сыпь
  • боль в суставах.

Елена Малышева: «Группа крови влияет на склонность к определенному виду рака»


В Роспотребнадзора уточнили, что начало заболевания, действительно, похоже на ОРВИ: болит голова, повышается температура, появляется насморк, першение в горле. Однако при менингите эти симптомы протекают более остро; головная боль сильнее и нарастает постоянно из-за начинающегося отека. Пациенты описывают ее как раскалывающую, распирающую.

Малышева рассказала о лекарствах, помогающих побороть коронавирусную инфекцию


Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Читать MedikForum.ru в
Малышева назвала два противопоказания к прививке от коронавируса
Малышева рассказала, как отличить ангину от дифтерии
Малышева назвала антикоагулянты, используемые для лечения коронавируса
Теги : менингит