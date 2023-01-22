Разрушение мифов: онколог рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди

— Это опасный миф. Если в груди обнаружена опухоль, ее лучше удалить. Если оставить ее в покое, это может привести к серьезным проблемам. Опухоль может вырасти и занять большую часть груди или даже распространиться на другие части тела. Ранняя диагностика и лечение — лучший способ убедиться, что опухоль удалена и не сможет причинить вреда, — написал онколог в своем телеграм-канале.

— Если вас беспокоит опухоль в груди, лучше всего обратиться к врачу. Он может осмотреть опухоль и обсудить наилучший курс действий в вашей конкретной ситуации. Возможно, потребуется хирургическое вмешательство, но также возможно лечение опухоли с помощью лекарств или других методов, — отметил специалист.

узел или уплотнение в груди

втяжение кожи груди

втяжение соска

изменение размера, формы или плотности груди

любые выделения из соска

сыпь в области ареолы

изменение кожи груди

боль в молочной железе или соске, отечность.

Так, многие думают, что если в груди есть опухоль, то ее лучше не удалять. «Все будет хорошо», говорят люди, которые верят в это.Он отметил, что вера в такие мифы понятна. Она связана с тем, что люди часто боятся доверять врачам и принимать решения относительно своего здоровья. Они не хотят идти на риск операции.Новообразованием (опухолью) молочной железы называют патологическое разрастание ткани, которая состоит из изменившихся клеток. Новообразования бывают как доброкачественные, так и злокачественные. До 80 процентов всех опухолей молочной железы доброкачественные.Как отличить злокачественную опухоль от доброкачественной в грудиДоброкачественные опухоли растут медленно, раздвигая и сдавливая окружающие ткани и органы. Злокачественные же инфильтрируют окружающие ткани, прорастая в них, а также расположенные рядом нервы и сосуды.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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