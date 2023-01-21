Что делать, если врач поставил диагноз «подозрение на рак»: алгоритм действий

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Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал, что делать, если врач сказал, что у вас или вашего близкого «подозрение на рак».

Специалист согласился, что такой диагноз может стать «одним из самых эмоционально сложных моментов». Часто это делит жизнь на «до» и «после».

Каков должен быть алгоритм действий?

— Если у вас диагностировали подозрение на рак, первое, что вы должны сделать, — это найти врача, который сможет подтвердить диагноз и предложить план лечения. Это важно сделать для того, чтобы получить наиболее точную информацию и убедиться, что врач имеет опыт лечения онкологии, — написал эксперт в своем телеграм-канале.

Далее он советует получить второе мнение (то есть обратиться к другому врачу) и пройти повторное обследование.

— Не паникуйте и не загоняйте себя в угол. Важно сохранять спокойствие и сосредоточиться на фактах. Не позволяйте страху или беспокойству захлестнуть вас, — рекомендует Назлиев.

Дополнительное обследование следует пройти у врача, который постоянно работает с онкологическими больными и имеет нужный опыт.

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Первые симптомы рака, при появлении которых нужно обратиться к врачу:

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  • Немотивированная потеря веса. Вы не сидите на диете, не меняли питание, не повысили физнагрузки, но стремительно теряете вес.
  • Повышенная температура и лихорадка. Небольшое повышение температуры в течение длительного времени может указывать на развитие онкологического процесса.
  • Утомляемость и слабость. Этот признак отмечают практически все пациенты, которым поставили диагноз рак. Однако наличие этих симптомов вовсе не обязательно указывают на онкологию.
  • Боль в костях. Обычно появляются при разрастании метастазов.
  • Изменение качества и цвета покрова кожи. 
  • Изменение размера, цвета, формы родинок.
  • Возникновение ран, не поддающихся терапии. 
  • Нарушения работы мочевого пузыря.
  • Расстройства стула (запор, понос, болезненность при опорожнении).
  • Постоянная головная боль. 
  • Необычные выделения, кровотечения (любые). 
  • Непрекращающийся кашель, боли в горле, хрипота.
  • Проблемы с глотанием.

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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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