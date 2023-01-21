Что делать, если врач поставил диагноз «подозрение на рак»: алгоритм действий

— Если у вас диагностировали подозрение на рак, первое, что вы должны сделать, — это найти врача, который сможет подтвердить диагноз и предложить план лечения. Это важно сделать для того, чтобы получить наиболее точную информацию и убедиться, что врач имеет опыт лечения онкологии, — написал эксперт в своем телеграм-канале.

— Не паникуйте и не загоняйте себя в угол. Важно сохранять спокойствие и сосредоточиться на фактах. Не позволяйте страху или беспокойству захлестнуть вас, — рекомендует Назлиев.

Немотивированная потеря веса. Вы не сидите на диете, не меняли питание, не повысили физнагрузки, но стремительно теряете вес.

Повышенная температура и лихорадка. Небольшое повышение температуры в течение длительного времени может указывать на развитие онкологического процесса.

Утомляемость и слабость. Этот признак отмечают практически все пациенты, которым поставили диагноз рак. Однако наличие этих симптомов вовсе не обязательно указывают на онкологию.

Боль в костях. Обычно появляются при разрастании метастазов.

Изменение качества и цвета покрова кожи.

Изменение размера, цвета, формы родинок.

Возникновение ран, не поддающихся терапии.

Нарушения работы мочевого пузыря.

Расстройства стула (запор, понос, болезненность при опорожнении).

Постоянная головная боль.

Необычные выделения, кровотечения (любые).

Непрекращающийся кашель, боли в горле, хрипота.

Проблемы с глотанием.

Специалист согласился, что такой диагноз может стать «одним из самых эмоционально сложных моментов». Часто это делит жизнь на «до» и «после».Далее он советует получить второе мнение (то есть обратиться к другому врачу) и пройти повторное обследование.Дополнительное обследование следует пройти у врача, который постоянно работает с онкологическими больными и имеет нужный опыт.Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»

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