Гинеколог Дворецкая: что произойдет, если не удалять волосы в интимной зоне

Отношение к волосам на теле женщины время от времени меняется, и часто высказывается мнение, что лишняя растительность должна безжалостно удаляться. Хотя всегда были женщины, которые из принципа «носят» то, что дала им природа.Эпиляция — полное удаление волосяного стержня с корнем с разрушением самого фолликула. Бывает лазерная эпиляция, электроэпиляция, фотоэпиляция. Суть одна — разрушение области волосяной луковицы.При депиляции удаляют либо только видимые части волоса, либо волоски с корнем, но без разрушения самой луковицы. Для этого используют кремы, воск, сахарную пасту.Женщины ведут «борьбу» с волосами на голенях, бедрах, в области бикини, в подмышках, на предплечьях, над верхней губой. Больше всего споров вызывает удаление волос в зоне бикини. Одни говорят, что нужно убирать все «под ноль», а другие считают, что взрослая женщина должна оставлять часть волос. Есть и те, кто признает только «натуральность». Часто на мнение женщин по этому поводу влияют предпочтения мужчин., — отметила Дворецкая «Доктору Питеру».Коллега Дворецкой, врач-гинеколог, рассказала в своем телеграм-канале, что волосы на половых органах выполняют защитную функцию, поэтому их полное удаление, особенно при ряде заболеваний, может нанести вред здоровью.Она не советует полностью удалять волосы в интимной зоне, особенно если диагностирован кандидоз, генитальный герпес или папилломы. В любом случае, не стоит увлекаться бытовыми средствами для депиляции.— предупредила врач.Гинеколог отметила, что у волос в интимной зоне есть еще одна особенность — они помогают выделять феромоны.Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен»

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