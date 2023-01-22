- Народная медицина
- Зарубежная медицина
- Альтернативная медицина
- Медицинское обслуживание
- Китайская медицина
Гинеколог Дворецкая: что произойдет, если не удалять волосы в интимной зоне
Врач-гинеколог Анна Дворецкая порассуждала о борьбе с нежелательной растительностью и о том, что произойдет, если не удалять волосы в интимной зоне.
Отношение к волосам на теле женщины время от времени меняется, и часто высказывается мнение, что лишняя растительность должна безжалостно удаляться. Хотя всегда были женщины, которые из принципа «носят» то, что дала им природа.
Эпиляция или депиляция
Эпиляция — полное удаление волосяного стержня с корнем с разрушением самого фолликула. Бывает лазерная эпиляция, электроэпиляция, фотоэпиляция. Суть одна — разрушение области волосяной луковицы.
При депиляции удаляют либо только видимые части волоса, либо волоски с корнем, но без разрушения самой луковицы. Для этого используют кремы, воск, сахарную пасту.
Женщины ведут «борьбу» с волосами на голенях, бедрах, в области бикини, в подмышках, на предплечьях, над верхней губой. Больше всего споров вызывает удаление волос в зоне бикини. Одни говорят, что нужно убирать все «под ноль», а другие считают, что взрослая женщина должна оставлять часть волос. Есть и те, кто признает только «натуральность». Часто на мнение женщин по этому поводу влияют предпочтения мужчин.
Насколько безопасна эпиляция в интимной зоне
— Эпиляция неопасна и может проводиться любыми способами (воск, сахар, лазер, электроэпиляция, крема для депиляции, бритва), если нет аллергии или противопоказаний. Сам способ удаления волос каждая женщина выбирает на свое усмотрение, никаких запретов в этом вопросе нет. С точки зрения медицины наличие или отсутствие волос в интимной зоне — личное дело каждой женщины, — отметила Дворецкая «Доктору Питеру».
Коллега Дворецкой, врач-гинеколог Екатерина Волкова, рассказала в своем телеграм-канале, что волосы на половых органах выполняют защитную функцию, поэтому их полное удаление, особенно при ряде заболеваний, может нанести вред здоровью.
Она не советует полностью удалять волосы в интимной зоне, особенно если диагностирован кандидоз, генитальный герпес или папилломы. В любом случае, не стоит увлекаться бытовыми средствами для депиляции.
— В составе кремов для депиляции гидроксиды кальция и натрия, они могут вызвать раздражение и аллергические реакции. Их ph — 12, это агрессивная щелочная среда, так можно получить химический ожог и воспаление, — предупредила врач.
Гинеколог отметила, что у волос в интимной зоне есть еще одна особенность — они помогают выделять феромоны.
Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен».
Отношение к волосам на теле женщины время от времени меняется, и часто высказывается мнение, что лишняя растительность должна безжалостно удаляться. Хотя всегда были женщины, которые из принципа «носят» то, что дала им природа.
Эпиляция или депиляция
Эпиляция — полное удаление волосяного стержня с корнем с разрушением самого фолликула. Бывает лазерная эпиляция, электроэпиляция, фотоэпиляция. Суть одна — разрушение области волосяной луковицы.
При депиляции удаляют либо только видимые части волоса, либо волоски с корнем, но без разрушения самой луковицы. Для этого используют кремы, воск, сахарную пасту.
Женщины ведут «борьбу» с волосами на голенях, бедрах, в области бикини, в подмышках, на предплечьях, над верхней губой. Больше всего споров вызывает удаление волос в зоне бикини. Одни говорят, что нужно убирать все «под ноль», а другие считают, что взрослая женщина должна оставлять часть волос. Есть и те, кто признает только «натуральность». Часто на мнение женщин по этому поводу влияют предпочтения мужчин.
Насколько безопасна эпиляция в интимной зоне
— Эпиляция неопасна и может проводиться любыми способами (воск, сахар, лазер, электроэпиляция, крема для депиляции, бритва), если нет аллергии или противопоказаний. Сам способ удаления волос каждая женщина выбирает на свое усмотрение, никаких запретов в этом вопросе нет. С точки зрения медицины наличие или отсутствие волос в интимной зоне — личное дело каждой женщины, — отметила Дворецкая «Доктору Питеру».
Коллега Дворецкой, врач-гинеколог Екатерина Волкова, рассказала в своем телеграм-канале, что волосы на половых органах выполняют защитную функцию, поэтому их полное удаление, особенно при ряде заболеваний, может нанести вред здоровью.
Она не советует полностью удалять волосы в интимной зоне, особенно если диагностирован кандидоз, генитальный герпес или папилломы. В любом случае, не стоит увлекаться бытовыми средствами для депиляции.
— В составе кремов для депиляции гидроксиды кальция и натрия, они могут вызвать раздражение и аллергические реакции. Их ph — 12, это агрессивная щелочная среда, так можно получить химический ожог и воспаление, — предупредила врач.
Гинеколог отметила, что у волос в интимной зоне есть еще одна особенность — они помогают выделять феромоны.
Читайте далее: Иммунолог Крючков рассказал об особенностях нового варианта коронавируса «кракен».
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий