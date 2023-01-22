Кофе может улучшить здоровье печени у людей с ожирением и диабетом второго типа

— Из-за изменений в современном питании и образе жизни наблюдается рост показателей ожирения и заболеваемости как диабетом второго типа, так и НАЖБП. Это в конечном итоге может перерасти в более тяжелые и необратимые состояния. Наше исследование является первым, в котором было обнаружено, что более высокие кумулятивные количества как кофеиновых, так и не кофеиновых метаболитов в моче связаны со снижением тяжести НАЖБП у людей с избыточным весом и диабетом 2 типа, — отметил ученый.

Согласно результатам исследования, употребление кофе связано со снижением риска осложнений со стороны печени у людей с избыточным весом и сахарным диабетом второго типа.Кофеин и растительные микроэлементы, известные как полифенолы, содержащиеся в кофе, способны снизить тяжесть неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Употребление кофе в умеренных количествах, в первую очередь, может помочь снизить риск развития диабета второго типа.Распространенное осложнение диабета второго типа, НАЖБП, является общим термином для различных заболеваний печени, вызванных накоплением жира. Это состояние может привести к образованию соединительной ткани и даже раку.Как и при диабете второго типа, НАЖБП часто является результатом высококалорийной диеты и нездорового образа жизни.Диабет второго типа возникает, когда поджелудочная железа не в состоянии вырабатывать достаточное количество инсулина — гормона, который контролирует уровень глюкозы в крови.Это может вызвать чрезмерную жажду, частое мочеиспускание и усталость (первые признаки сахарного диабета второго типа) и привести к серьезным осложнениям — от болезней сердца и инсульта до проблем с ногами и слепоты.Ежедневное употребление умеренного количества кофе, а это три—пять чашек (речь идет именно о маленьких кофейных чашках), может снизить риск развития диабета второго типа на 25 процентов. Разумеется, речь идет о натуральном кофе.Результаты нового исследования предполагают, что польза для здоровья от употребления кофе может быть еще больше. Его автор — учёный-биологиз Университета Коимбры, Португалия.В исследовании команда опросила 156 взрослых людей среднего возраста с пограничным ожирением, у 98-ми из которых был диабет второго типа, об их обычном потреблении кофе.Участники также предоставляли образцы мочи в течение 24-часового периода, что позволило измерить уровень как кофеиновых, так и не кофеиновых метаболитов. Это натуральные продукты, которые образуются, когда организм расщепляет кофе.У испытуемых, которые употребляли больше кофе, как правило, была более здоровая печень. Кроме того, обнаружено, что у лиц с более высоким уровнем кофеина в моче меньше шансов заболеть фиброзом печени.По словам исследователей, такие компоненты кофе, как полифенолы, помогают снизить окислительный стресс в печени, снижая риск образования рубцов и улучшая поддержание уровня глюкозы как у здоровых людей, так и у людей с избыточным весом. Полные результаты исследования были опубликованы в журнале Nutrients.Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.