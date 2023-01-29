«Если он появился — его уже не откатить назад»: терапевт о главном предвестнике цирроза

— Алкоголь вредит печени — это все знают. Но печень лишена болевых рецепторов, плюс её очень трудно уничтожить (вспомните миф о Прометее). Поэтому это знание не останавливает алкоголиков. Обычно до тех пор, пока кожа не начнет желтеть. Желтуха — предвестник цирроза. Если он появился — его уже не откатить назад. По сути это всё, «Финита ля комедия», — написал врач в своем личном блоге.

— Можно ли защитить печень от алкоголя? Можно — не пить, — подчеркнул медик.

дискомфорт в животе;

потеря массы тела;

снижение работоспособности;

утомление;

расстройства стула, диспепсия;

потеря аппетита;

болезненность в суставах;

небольшое повышение температуры;

По его словам, можно умереть от цирроза на фоне алкоголизма, но гораздо чаще алкоголики погибают либо от остановки сердца, инсульта, либо от травм полученных на фоне употребления.Циррозом печени (ЦП) называют конечную стадию многих заболеваний печени. Речь идет о хронических гепатитах, алкогольной и неалкогольной жировой болезни печени.Чаще всего цирроз на ранней стадии протекает бессимптомно. Первыми признаками ЦП являются общее недомогание, слабость, потеря аппетита.В случае развития высокоактивного цирроза печени отмечается вздутие живота и боль в правом подреберье.Один из признаков заболевания печени — запах печеных яблок изо рта. Это специфический запах продуктов азотистого обмена, и возникает он от того, что печень не обеспечивает нормальную детоксикацию.Жёлтый и коричневый цвет языка — частый признак заболеваний печени, особенно в сочетании с ощущением сухости и жжения. Кроме того, на печёночную недостаточность может указывать и слишком утолщённый язык.Читайте далее: Психолог посоветовала необычный способ избавления от депрессии.

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