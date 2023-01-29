«Если он появился — его уже не откатить назад»: терапевт о главном предвестнике цирроза
Терапевт Филипп Кузьменко назвал желтуху предвестником цирроза печени.
— Алкоголь вредит печени — это все знают. Но печень лишена болевых рецепторов, плюс её очень трудно уничтожить (вспомните миф о Прометее). Поэтому это знание не останавливает алкоголиков. Обычно до тех пор, пока кожа не начнет желтеть. Желтуха — предвестник цирроза. Если он появился — его уже не откатить назад. По сути это всё, «Финита ля комедия», — написал врач в своем личном блоге.
По его словам, можно умереть от цирроза на фоне алкоголизма, но гораздо чаще алкоголики погибают либо от остановки сердца, инсульта, либо от травм полученных на фоне употребления.
— Можно ли защитить печень от алкоголя? Можно — не пить, — подчеркнул медик.
Циррозом печени (ЦП) называют конечную стадию многих заболеваний печени. Речь идет о хронических гепатитах, алкогольной и неалкогольной жировой болезни печени.
Как понять что начался цирроз?
Чаще всего цирроз на ранней стадии протекает бессимптомно. Первыми признаками ЦП являются общее недомогание, слабость, потеря аппетита.
Основные общие признаки ЦП:
- дискомфорт в животе;
- потеря массы тела;
- снижение работоспособности;
- утомление;
- расстройства стула, диспепсия;
- потеря аппетита;
- болезненность в суставах;
- небольшое повышение температуры;
Где болит при циррозе печени?
В случае развития высокоактивного цирроза печени отмечается вздутие живота и боль в правом подреберье.
Чем пахнет цирроз печени?
Один из признаков заболевания печени — запах печеных яблок изо рта. Это специфический запах продуктов азотистого обмена, и возникает он от того, что печень не обеспечивает нормальную детоксикацию.
Какой налет на языке при заболеваниях печени?
Жёлтый и коричневый цвет языка — частый признак заболеваний печени, особенно в сочетании с ощущением сухости и жжения. Кроме того, на печёночную недостаточность может указывать и слишком утолщённый язык.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Филипп Кузьменко
Медицина
терапевт
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