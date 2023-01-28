Онколог-маммолог рассказал о реабилитация после удаления груди по Маддену

— Хотя сама операция трудна, процесс восстановления и реабилитации может быть не менее сложным. Важно помнить, что реабилитация после мастэктомии по Маддену — это медленный процесс. Каждый человек восстанавливается в своем темпе, — написал врач в своем блоге.

— Наконец, важно уделять время себе и своему эмоциональному благополучию. Несмотря на важность физической реабилитации, важно также найти способы справиться с эмоциями, которые могут сопутствовать этому процессу. Медитация, ведение дневника и беседы с психотерапевтом могут быть полезны в этом процессе, — советует специалист.

узел или уплотнение в груди

втяжение кожи груди

втяжение соска

изменение размера, формы или плотности груди

любые выделения из соска

сыпь в области ареолы

изменение кожи груди

боль в молочной железе или соске, отечность.

Мастэктомия — операция по удалению молочной железы. Обычно ее удаляют со всеми прилегающими тканями: подкожно-жировым слоем, регионарными лимфатическими сосудами и узлами, иногда с малой и большой грудной мышцей.Мастэктомия по Маддену предполагает удаление молочной железы с подмышечной клетчаткой, но без удаления большой и малой грудной мышц. Она сочетает в себе и радикальность, и функциональность.По словам Назвлиева, мастэктомия по Маддену операция с годами становится все более распространенной.Первый шаг в реабилитации — улучшить диапазон движения, что обычно является самым трудным. Пациентка может испытывать боль и скованность, но важно продолжать работать над собой. В этом могут помочь упражнения на глубокое дыхание и легкие растяжки.После восстановления подвижности можно приступить к укреплению мышц, то есть к упражнениям. Это может быть поднятие рук, жим от груди и отжимания от стены.Также Данаил Назлиев рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди. По его словам, есть «мифы», связанные с онкологией, которые нужно развенчивать Читайте далее: Три предупреждающих признака того, что боль в ногах вызвана накоплением холестерина

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