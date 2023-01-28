Онколог-маммолог рассказал о реабилитация после удаления груди по Маддену

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грудь

Онколог-маммолог Данаил Назлиев рассказал о процессе реабилитации женщин после мастэктомии по Маддену. 

Мастэктомия — операция по удалению молочной железы. Обычно ее удаляют со всеми прилегающими тканями: подкожно-жировым слоем, регионарными лимфатическими сосудами и узлами, иногда с малой и большой грудной мышцей.

Мастэктомия по Маддену предполагает удаление молочной железы с подмышечной клетчаткой, но без удаления большой и малой грудной мышц. Она сочетает в себе и радикальность, и функциональность.

По словам Назвлиева, мастэктомия по Маддену операция с годами становится все более распространенной. 

— Хотя сама операция трудна, процесс восстановления и реабилитации может быть не менее сложным. Важно помнить, что реабилитация после мастэктомии по Маддену — это медленный процесс. Каждый человек восстанавливается в своем темпе, — написал врач в своем блоге.

Первый шаг в реабилитации — улучшить диапазон движения, что обычно является самым трудным. Пациентка может испытывать боль и скованность, но важно продолжать работать над собой. В этом могут помочь упражнения на глубокое дыхание и легкие растяжки.

После восстановления подвижности можно приступить к укреплению мышц, то есть к упражнениям. Это может быть поднятие рук, жим от груди и отжимания от стены. 

— Наконец, важно уделять время себе и своему эмоциональному благополучию. Несмотря на важность физической реабилитации, важно также найти способы справиться с эмоциями, которые могут сопутствовать этому процессу. Медитация, ведение дневника и беседы с психотерапевтом могут быть полезны в этом процессе, — советует специалист.

Самые частые симптомы рака груди:
  • узел или уплотнение в груди
  • втяжение кожи груди
  • втяжение соска
  • изменение размера, формы или плотности груди
  • любые выделения из соска
  • сыпь в области ареолы
  • изменение кожи груди
  • боль в молочной железе или соске, отечность.

Разрушение мифов: онколог рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди


Также Данаил Назлиев рассказал, нужно ли удалять опухоль в груди. По его словам, есть «мифы», связанные с онкологией, которые нужно развенчивать.

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Данаил Назлиев
Данаил Назлиев
Медицина
онколог-маммолог
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Теги : рак молочной железы, реабилитация, мастэктомия